Ninel Conde se adelanta a la primavera y se luce con impactante jumpsuit brillante

Ninel Conde acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en Instagram con la que se reafirmó como todo un referente de la moda pues resulta que la actriz y cantante conocida como “El Bombón Asesino” se adelantó a la primavera y marcó la tendencia con un espectacular jumpsuit brillante, el cual, como era de esperarse la hizo robar suspiros entre sus fans, quienes sin pensarlo la llenaron de halagos por su arrolladora belleza.

Como se dijo antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde “El Bombón Asesino” realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo una doble intención pues para empezar la actriz y cantante mantuvo la interacción con sus millones de fans deseándoles un buen inicio de semana, no obstante, esto solo fue el pretexto ideal para poder reafirmarse como una de las figuras de la farándula más influyentes dentro del rubro de la moda.

Ninel Conde marcó la tendencia para la primavera. Foto: IG: ninelconde

Ninel Conde se adelanta a la primavera y marca tendencia con brillante jumpsuit

La referida publicación de Ninel Conde consistió en un video de escasos doce segundos en los que apareció realizando distintas poses desde un largo pasillo de paredes blancas, lo cual, fue de vital importancia para que se pudiera apreciar de menor manera su impactante silueta y el espectacular outfit con el que marcó la tendencia para la temporada de primavera.

Respecto al espectacular look con el que Ninel Conde arrancó suspiros, la prenda principal que estaba utilizando se trataba de un jumpsuit confeccionado con una tela en color plata sumamente brillosa, el cual, se caracterizaba por tener un mini short en la parte baja, mientras que en la parte del torso tenía un corte al estilo blazer, además, dicha prenda se ajustaba con una cinta a la altura de la cintura, por lo que “El Bombón Asesino” pudo lucir su figura en todo su esplendor.

Para complementar este impactante look, Ninel Conde calzó un par de zapatillas de aguja y pulsera en color plata, además, en esta ocasión fue muy sutil con su joyería para no saturar su look y solo utilizó una discreta cadenita, una esclava y un pequeño anillo, además, en esta ocasión provocó suspiros con una cabellera ondulada.

Ninel Conde se lleva cientos de halagos tras marcar la tendencia primaveral

Como era de esperarse, la publicación de Ninel Conde causó un gran furor entre los más casi seis millones de seguidores que ostenta en Instagram, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos su video logró acumular miles de likes y reproducciones, además, como ya es habitual en cada post que realiza la caja de comentarios terminó repleta de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

“Eres un verdadero monumento de mujer”, “La más guapa de todas”, “Cada día más linda”, “Cuerpazo el de Ninel”, “Simplemente espectacular”, “Brillando como siempre”, “Siempre derrochando estilo” y “La elegancia hecha mujer” fueron tan solo algunos de los cientos de halagos que se llevó Ninel Conde, quien tras alejarse de la actuación logró consolidarse como todo un fenómeno en plataformas digitales.