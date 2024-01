Sofía Vergara rompe el silencio y revela el verdadero motivo de su divorcio con Joe Manganiello

Sofía Vergara y Joe Manganiello formaron una de las parejas más icónicas de Hollywood con su historia de amor, por ello, el anuncio de su separación en julio del año pasado causó gran alboroto entre sus fanáticos. Aunque mantuvieron los detalles alejados de los reflectores, la actriz colombiana se sinceró y reveló el verdadero motivo por el que tomaron la decisión de poner fin a su matrimonio luego de siete años juntos.

Sofía Vergara y Joe Manganiello anuncian su ruptura

La pareja despertó sospechas de una separación a mediados de 2023, cuando la actriz de “The Modern Family” compartió postales de sus vacaciones por Europa acompañada de sus amigas y sin Joe Manganiello, de 47 años de edad. Tan sólo unas semanas después compartieron un comunicado a través de Page Six con el que confirmaban el fin de su matrimonio señalado que se trataba de “diferencias irreconciliables”.

Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su divorcio luego de siete años juntos. Foto: IG @sofiavergara

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se quieren y que cuidan mucho el uno del otro, les pedimos educadamente que respeten nuestra privacidad en estos tiempos en los que atravesamos una nueva fase de nuestras vidas”, se leía en el comunicado compartido por la pareja sin dar más detalles al respecto.

Actriz revela motivos de su divorcio

En entrevista para el programa español “El Hormiguero”, la barranquillera abrió su corazón y además de revelar el motivo de su divorcio también agradeció la manera en la que se manejó ante los medios, pues esperaba que se difundieran rumores al respecto: “No estuvo mal. Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable, pensé que se iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser”.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Eso ya no es para mí, una tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”, dijo la actriz al añadir que entre los requisitos para su próxima pareja es que tenga hijos.