Sofía Vergara ya no quiere ser soltera y revela qué cualidades debe tener su hombre ideal

Durante las últimas horas el nombre de Sofía Vergara ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que la bella actriz y conductora nacida en Colombia reveló que ya no quiere ser soltera y hasta dio a conocer cuáles son las cualidades que debe de cumplir el hombre que pretenda ganarse su corazón.

Para empezara a abordar el tema es importante señalar que fue en julio de 2023 cuando Sofía Vergara y Joe Manganiello le pusieron fin a relación luego de casi siete años de matrimonio y fue el actor quien se reencontró con el amor primero pues desde hace unos cuantos meses se ha dejado ver en público acompañado de su nueva novia, de quien se sabe muy poco, mientras que la actriz de “Modern Family” ha sido relacionada con distintos galanes, pero todavía no ha confirmado nada.

Sigue leyendo:

Sofía Vergara por fin revela el secreto de su belleza ¿Se ha sometido a cirugías pláticas?

Sofía Vergara: las fotos en "Fuera de Serie" que confirman que era todo un símbolo sexual

¿Cuáles son las cualidades que debe tener la próxima pareja de Sofía Vergara?

Sofía Vergara estuvo como invitada en la última emisión de “El Hormiguero” donde tuvo una entretenida charla con Pablo Motos, quien fiel a su estilo cuestionó a la colombiana sobre las cualidades de su próxima pareja y para empezar le preguntó si le gustaría salir con alguien que perteneciera a su mismo gremio y la también modelo dijo contundentemente dijo que no pues precisamente venía saliendo de una relación con un actor y hasta pidió que le presentaran a alguien.

“No sé, yo me acabo de divorciar de un actor, no sé qué quiero ahora… un torero, preséntenme a alguien” fueron las palabras que expresó en un tono bromista Sofía Vergara, quien en su siguiente intervención se dio a la tarea de enlistar una serie de cualidades que debe tener su próximo galán.

Sofía Vergara lleva soltera aproximadamente seis meses. Foto: IG: sofiavergara

“Tiene que ser cincuentón como yo, tiene que tener hijos, tengo 51 años y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina, así que un actor, no. Yo lo he dicho muchas veces, tiene que ser igual o con más pasta que yo”, comentó Sofía Vergara, cuyas palabras generaron todo tipo de opiniones en redes sociales pues más de uno la catalogó como una persona interesada por el tema del dinero, no obstante, sus fans salieron a defender su postura pues consideran que en su posición podría encontrar a muchos galanes interesados, por lo que el dinero no tendría que ser factor en la relación.

¿Sofía Vergara ya encontró a su hombre ideal?

Luego de dar a conocer la lista de cualidades que debe tener su próxima pareja, Sofía Vergara causó un gran furor en redes sociales pues sus seguidores afirmaron que describió a Justin Saliman, un apuesto médico cirujano con el que se ha dejado ver en más de una ocasión durante los últimos meses pues resulta que el galeno tiene su misma edad, tiene su propia empresa, por lo que no sufre por temas económicos y es padre de dos adolescentes, por lo que sus fans se emocionaron.