¿Se retira? Eugenio Derbez revela que se siente "cansado" de su carrera y se tomará el 2024 para "descansar"

En el gremio artístico existen diversas personalidades que han marcado con letras doradas su paso dentro de la industria y sin duda una de estas personas es Eugenio Derbez, quien ha ganado reconocimiento y cariño en México, pues ha demostrado su versatilidad en diversas áreas, incluyendo la comedia, la actuación, la dirección y la producción.

La habilidad y talento del líder de los Derbez es indiscutible, en especial para abordar diferentes géneros y formatos, siendo algo que lo ha destacado en la escena del espectáculo, una industria en la que el papá de José Eduardo, Aislinn, Vadhir y Aitana ha logrado conectar gracias a su humor accesible y universal, sin embargo, ahora el famoso asegura estar cansado de su trabajo en el mundo del entretenimiento.

Eugenio Derbez confesó que ya no se siente bien con cómo está. Foto: Especial

A pesar de que el hijo de Silvia Derbez ha tenido un éxito considerable tanto en la televisión como en el cine, en aclamadas producciones como "La familia P. Luche" y películas como "No se aceptan devoluciones", lo cierto es que el famoso se ha dicho cansado de su carrera, por eso, anunció que tras un 2023 lleno de trabajo y cine, ahora pretende dejar de trabajar.

Así lo dio a conocer durante un encuentro con medios de comunicación, a quienes Derbez les confirmó que ya no se siente bien, por lo que anunció que este 2024 va a reducir a la mitad sus actividades profesionales para poco a poco, así, ir marcando su ruta al retiro, esto luego de que confirmó que el año 2023 es quizá el que más ha trabajado en toda su carrera.

“Ya no me siento bien. Voy a descansar, no a parar, pero sí a bajarle como a la mitad”, finalizó el ex actor de Televisa, por lo que sus fans y detractores no han dejado esperar la noticia y reaccionar en redes sociales a favor y en contra del anuncio.