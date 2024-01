Eugenio Derbez hará una pausa en su carrera tras 50 años de trayectoria: "A este ritmo ya no me siento bien"

Eugenio Derbez es uno de los comediantes y actores más destacados en México desde hace poco más de 50 años, además de que su talento y trabajo constante lo ha llevado a brillar en Hollywood; sin embargo, tomó una drástica decisión sobre su carrera al considerar hacer una pausa para descansar sin descuidar los proyectos que ya tiene en puerta en los que incluye a su familia.

Eugenio Derbez hará una pausa en su carrera

El proyecto más reciente del también comediante y productor mexicano es la cinta “Radical” por la que realizó un gran viaje de promoción de la mano con otros que ya tenía preparados. En un encuentro con los medios en diciembre pasado admitió que el año pasado fue de trabajo constante, por lo que decidió hacer una pausa para descansar y tomar un respiro.

Eugenio Derbez dispuesto a disminuir su ritmo de trabajo. Foto: IG @ederbez

Tal vez 2023 es el año que más trabajo he tenido en toda mi carrera y eso que ha habido unos muy difíciles, pero este sí, hice cinco series más la promoción de 'Radical', que fue exhaustiva

¿Se retira de la industria?

El actor, de 62 años de edad, cuenta con una extensa trayectoria en el espectáculo debido a que comenzó con algunos proyectos en la pantalla chica desde temprana edad siguiendo los pasos de su famosa madre, la actriz Silvia Derbez. Por ello, dejó claro que su reciente anuncio no significa un retiro definitivo de la industria, sólo un descanso de su acelerado ritmo de trabajo.

“Voy a descansar, no a parar, pero sí a bajarle como a la mitad. A este ritmo ya no me siento bien”, dijo Derbez tras señalar que continuará haciendo promoción de los planes que ya tiene en marcha ante el temor de que no funcionen como espera: “Siempre lo veo como reto, pero también lo veo con miedo, por eso promociono tanto mis películas, porque me da miedo”.