Usuarios recuerdan a Lucero imitando a Michael Jackson tras anuncio de la película biográfica del Rey del Pop

Los fans de Michael Jackson han empezado este 2024 con una gran ilusión ya que hace un par de días se anunció la esperada película biográfica del "Rey del Pop", dirigida por Antoine Fuqua, está programada para su estreno en abril de 2025, según reportes de medios especializados estadounidenses divulgados este jueves. En esta biopic podremos conocer una visión completa de la vida del cantante, explorando sus triunfos, tragedias, así como su lado humano y el genio creativo que quedó plasmado en sus interpretaciones más icónicas, quien será interpretado por Jaafar Jackson, sobrino del intérprete.

Lucero sorprende a sus fans al bailar como Michael Jackson

No es un secreto que Michael Jackson es reconocido como uno de los artistas más influyentes de las décadas de los 80 y 90, dejando un impacto imborrable en la industria musical con su innovador estilo de canto y baile, es por ello que el llamado "Rey del Pop" cuenta con miles de fanáticos que siguen su legado aún después de su muerte e incluso famosas mexicanas como Lucero decidieron rendir homenaje a sus icónicos bailes.

En ese periodo, que abarcó los años 1993 y 1994, la destacada cantante mexicana se encontraba inmersa en la promoción de su recién lanzado álbum titulado "Lucero".

Fue a través de redes sociales en donde distintos usuarios han revivido este icónico baile realizado por Lucero a principios de la década de los años 90 ya que en su búsqueda constante de renovar su espectáculo musical, decidió incorporar un segmento extraordinario para sorprender a sus fans. En un emotivo homenaje a Michael Jackson, la artista no solo interpretó algunas de las canciones más icónicas del ídolo mundial, sino que también ejecutó a la perfección las desafiantes y memorables coreografías que lo caracterizaban.

En un video compartido en redes sociales se puede ver como la "Novia de América" demostró su versatilidad al abordar éxitos como "Smooth Criminal", "Thriller", "Billie Jean" y "The way you make me feel", todo ello en un impecable inglés. Además de esto, la artista recreó la estética de Michael Jackson de la época, vistiendo pantalones negros rectos, una chaqueta de lentejuelas, la inolvidable chamarra roja y calcetines blancos con zapatos.

Los videos de aquellos memorables conciertos resurgieron en las redes sociales, permitiendo a los fans revivir la magnífica interpretación de Lucero.

Aunque su espectáculo seguía compuesto por sus grandes éxitos, en este segmento especial se pudo ver a la cantante siendo acompañada por un talentoso grupo de bailarines, quienes hicieron de este show una revelación inesperada cuando el público pudo verlos bailando de manera magistral el clásico "Thriller". Cada bailarín se caracterizó como un zombie, recreando la atmósfera del icónico video musical que se mantiene como uno de los más trascendentales en la cultura pop y uno de los más vistos en la historia de YouTube hasta el día de hoy.

¿Cuándo se estrenará la película biográfica de Michael Jackson?

Las primeras noticias sobre la próxima película surgieron en el año 2019, marcando el emocionante regreso de la colaboración entre el guionista John Logan y el productor Graham King, quienes previamente habían trabajado juntos en la aclamada cinta de Martin Scorsese, "The Aviator".

Según informes del medio Deadline, la película tan esperada tiene programado su estreno para el 18 de abril de 2025, llegando a todas las salas de cine con una propuesta que promete ser un viaje inolvidable a través del legado musical de Michael Jackson y ofreciendo una experiencia cinematográfica que cautivará a los fanáticos y al público en general.