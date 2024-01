Nodal celebra su cumpleaños 25 desde la cama y Cazzu le dedica un mensaje especial

Sin duda, este 2024 pinta para ser un gran año, para Christian Nodal quien este 11 de enero celebra su cumpleaños número 25 y a diferencia de otros años, el cantante de regional mexicano lo festeja sin grandes lujos.

Y es que, el recién estrenado papá compartió a través de sus historias de instagram cómo inicio el día de su cumpleaños número 25, el cual es completamente distinto a los demás pues ahora Nodal lo pasará a lado de su hija Inti y su mujer la también cantante Cazzu.

Sigue Leyendo:

¡Ya no se ven! Nodal poco a poco se borra todos los tatuajes de la cara, unos ya los eliminó por completo

Nodal aparece en look intelectual y con nueva canción, así suena su próximo éxito

Nodal celebra un cumpleaños muy especial

Foto: IG @nodal

Apenas salía el sol este jueves 11 de enero cuando Cazzu ya había sorprendido a quien considera es el amor de su vida, pues como lo mencionamos anteriormente Nodal celebra su primer cuarto de vida.

Con un delicioso desayuno, globos en color verde (su favorito) y negro, mientras que el interprete de “Aquí Abajo” estaba enredado en las sábanas de su cama, así comenzó su cumpleaños.

Nodal comenzó con los festejos este 11 de enero.

Foto: IG @nodal

Además de una charola llena de pan y macarrones, Cazzu colocó un termo con el apellido de su novio y lo decoró con un enorme girasol, la flor favorita del cantante nacido en Sonora.

Además de sorprenderlo con un desayuno en la cama, la también llamada “nena trampa” dedicó un breve pero conciso mensaje lleno de amor para el padre de su hija.

Cazzu fue la primera en felicitar al cantante.

Foto: IG @cazzu

Hasta el momento solamente es la única imagen que se tiene de la celebración del cumpleaños de Nodal, sin embargo, a lo largo del día seguramente el cantante seguirá compartiendo cómo festeja a lado de Inti y si es que tendrá una gran fiesta como las que hacía hace algunos años.

Con un look totalmente diferente al que estamos acostumbrados a verlo, Nodal apareció en redes sociales, pues el cantante se dejó ver con su cabello chino y con lentes de aumento, lo que lo hace ver un tanto intelectual.

Además de esta nueva imagen, Nodal aparece cantando un fragmento de lo que podría ser su nueva canción, la cual aseguran estaría dedicada a su ex amor, la cantante Belinda.

“Alguien me pregunta si volvería a tu lado, obvio les digo que no, que no repito ese error…”, canta Nodal