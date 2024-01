Nodal aparece en look intelectual y con nueva canción, así suena su próximo éxito

Hablar de Christian Nodal es indudablemente hablar del gran talento que tiene como cantante y compositor, para muestra de ello son cada uno de los éxitos que el sonorense ha logrado a lo largo de su carrera artística.

Recientemente, el intérprete de temas como “Aquí abajo”, “De los besos que te di”, “Probablemente”, entre otros más, dio indicios que este año nuevo 2024 iniciará con un gran estreno y ya dio muestra de ello en redes sociales.

Con un look totalmente diferente al que estamos acostumbrados a verlo, Nodal apareció en redes sociales, pues el cantante se dejó ver con su cabello chino y con lentes de aumento, lo que lo hace ver un tanto intelectual.

Además de esta nueva imagen, Nodal aparece cantando un fragmento de lo que podría ser su nueva canción, la cual aseguran estaría dedicada a su ex amor, la cantante Belinda.

“Alguien me pregunta si volvería a tu lado, obvio les digo que no, que no repito ese error…”, canta Nodal