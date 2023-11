¡Ya no se ven! Nodal poco a poco se borra todos los tatuajes de la cara, unos ya los eliminó por completo

Christian Nodal se ha convertido no solo en uno de los artistas más populares y exitosos de los últimos años, el artista también ha protagonizado grandes polémicas y una de ellas tiene que ver con su aspecto físico, pues luego de un momento desafortunado en su vida personal, el cantante comenzó a tatuar su rostro, lo que le costó muchas criticas.

Y aunque en ese momento para Nodal sus nuevos tatuajes en el rostro significaron grandes cosas, desde hace unos meses tomó la firme decisión de eliminar esos diseños de su piel pues desea que Inti, su hija le vea el rostro libre de tatuajes, y vaya que ya lo logró.

Foto: IG @nodal

¿Ya borró sus tatuajes?

¿Ya se borró los tatuajes del rostro?

Fue tan solo unos días después que confirmó que iba a ser papá que Nodal contó que quería eliminar los tatuajes de su cara para que su hija lo vea sin estos diseños, sin embargo, reveló que no sería un proceso sencillo y que además no borraría todos los tatuajes, solo sería algunos de ellos.

Aunque el intérprete de temas como “De los besos que te di”, “Cazzualidades”, “La Despedida”, “Aquí abajo”, entre muchos otros más, no dio detalles del tratamiento al que se iba a someter, se sabe que no ha eliminado sus tatuajes a base de láser, sino que son unas inyecciones, por lo que el proceso es un poco más largo, pero no se tiene más información al respecto.

Pese a lo tardado que ha sido ir eliminando los rastros de sus enormes tatuajes de la frente, Nodal ya se dejó ver hace unas horas sin sombrero ni nada que impida cómo va su proceso y para gran sorpresa de sus seguidores el cantante ya logró eliminar completamente uno de los dos diseños de su frente que es el que tenía una telaraña.

Mientras que la de una enorme flor, aún se puede ver un poco borroso, sin embargo, la piel se ve un poco morada, seguramente es por que aún quedan restos de tinta que al paso del tiempo se irá eliminando.

Foto: IG @nodal

Ya logró eliminar uno de los tatuajes de su rostro

Y es que, los tatuajes del intérprete de temas como “Cazzualidades”, “Aquí abajo”, “De los besos que te dí”, entre muchas otras más, se pueden ver un tanto descoloridos, por lo que poco a poco irán desapareciendo.

Cabe señalar que hasta el momento, Nodal no ha compartido datos exactos o el tiempo aproximado en que tardará el tratamiento al que se está sometiendo para desaparecer cada uno de los tatuajes que ya no quiere ver en su rostro.



Foto: IG @nodal

Así se ven ahora los tatuajes de Nodal

¿Cuáles son los tatuajes que se está quitando?

Cuando comenzó con su carrera Christian Nodal, parecía un niño un tanto tímido y en su piel no tenía ningún tatuaje o por lo menos ninguno de ellos era visible, sin embargo, poco a poco y conforme fue creciendo él y su éxito a nivel mundial los diseños en sus brazos, manos pecho y demás zonas del cuerpo fueron apareciendo.

Pero fue cuando Nodal comenzó su relación sentimental con Belinda cuando decidió inmortalizar el nombre de su entonces novia entre la oreja y el cachete.

Nodal comenzó poco a poco a tatuarse

Foto: Especial

Posteriormente a este tatuaje vinieron más en el rostro, incluso otro en honor a quien fuera su prometida con la palabra “Utopía” seguido de un corazón ambos en color rojo, y así poco a poco fue llenando su cara con tatuajes.

Aquí el cantante mostraba orgulloso el tatuaje de"Utopía"

Foto: Especial

Sin embargo, los más vistosos se los hizo cuando él y Belinda ya habían terminado y que trató de borrar el rastro de los diseños que se tatuó en honor al gran amor que le tuvo a la rubia con trazos más gruesos y coloridos.

Luego se dijo que el cantante tras comenzar una relación con Cazzu a quien también es conocida como “La Nena trampa” el cantante habría decidido tatuar una vez más su rostro, esta vez con el diseño de una telaraña pues a la ahora madre de su hija le encantan las arañas, pero el cambio más drástico fue cuando el intérprete de "Quedáte" puso en medio de su rostro una serie de banderas rojas, la cual aseguran tiene un significado muy especial para el cantante, sin embargo, fue un cambio radical.

De un momento a otro, Nodal comenzó a tatuar todo su rostro

Foto: Especial

Pese a todo lo anterior, Nodal ya decidió limpiar su rostro y que su hija lo conozca sin tatuajes, por lo que deberá quitar entre 15 y 17 de éstos para que su frente, mejillas, y la zona T de su cara queden totalmente limpias de tinta.

