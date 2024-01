Atala Sarmiento llama inmadura a Andrea Legarreta por el trato que le dio en el programa "Hoy"

En medio de la polémica entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta, surgieron nuevas declaraciones de Atala Sarmiento sobre cómo la trató la conductora de Hoy cuando asistió al programa. La expresentadora de Ventaneando también resaltó que fue ridículo la forma en que la trataron cuando hizo acto de presencia en el matutino.

Hace unos días, el reportero Isaac Alcalá compartió en su cuenta de YouTube una entrevista con Atala Sarmiento, en la que la conductora recordó su efímero paso por Televisa, el cual describió como un "aterrizaje forzoso" debido a los problemas que tuvo en la otra compañía. Indicó que debido a su paso por el programa de espectáculos, muchas de las personalidades de la televisora la recibieron con reservas.

“No fu fácil mi llegada a Televisa…muchos me recibieron con reserva y había cosas que me parecían muy inmaduras e irrespetuosas, como cuando visite el programa ‘Hoy’…”, recordó Atala, quien provocó que Andrea Legarreta y Galilea Montijo se salieran del foro cuando visitó el matutino de Televisa.

El reportero le preguntó directamente a la conductora que ahora vive en España si había tenido una especie de acercamiento con Andrea Legarreta después de aquella polémica. Sarmiento contestó de forma negativa y declaró que la presentadora estaba molesta con ella porque alguna vez hizo llorar a su mamá, Isabel Martínez, quien falleció en julio 2023.

Atala Sarmiento reveló que Andrea Legarreta está molesta con ella Foto: Especial

“No, ni ninguna conversación…o acercamiento, nunca entendí bien de qué se trató, pero ella tenía una entrevista con Adela Micha y ahí dijo que yo había hecho llorar a su mamá por un comentario que hice sobre su padre y tal, y me parece aunque ella dijo que era una persona educada y en caso de visitar su lugar de trabajo me saludaría y no pasó… nunca entendí bien", comentó Atala Sarmiento sobre su trato con Andrea.

Atala Sarmiento habla sobre Galilea Montijo

Atala aseguró que no sabe cuál es el conflicto que tiene Galilea Montijo con ella. "Lo de Galilea lo entiendo menos, creo ella está comprando un pleito que no es suyo, me parece en una ocasión ella dijo que no le caía bien y nunca seriamos amigas…”, finalizó la ex presentadora de Ventaneando.