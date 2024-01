Andrea Legarreta vs Anette Cuburu: así es como inició la intensa rivalidad entre las conductoras

Durante las últimas horas los nombres de Anette Cuburu y Andrea Legarreta han encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que la exconductora de “Venga la Alegría” se lanzó con todo contra la titular de “Hoy” por lo que se revivió su añeja e intensa rivalidad y ante este nuevo capítulo de su enemistad cientos de internautas se han cuestionado cómo es que se originó el pleito entre ambas presentadoras por lo que en esta nota te contaremos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que estas nuevas declaraciones de Anette Cuburu en contra de Andrea Legarreta fueron realizadas durante una entrevista que le concedió a Ana María Alvarado y Carlo Uriel y en dicha charla, la extitular de “Venga la Alegría” no tuvo reparo en asegurar que la conductora de “Hoy” y Carmen Armendáriz, exproductora del matutino de Televisa, son “malas personas” pues las acusó de haber sido responsables de su salida del matutino por haberla involucrado en distintos rumores que tuvieron un fuerte impacto en su vida personal y profesional, no obstante, no entró en detalles al respecto y solo dejó entrever que podría llevar el caso a los tribunales.

Sigue leyendo:

"No estoy para pasar fríos": Tania Rincón confirma que tiene nuevo novio en pleno programa en vivo

Venga La Alegría: así ha cambiado el elenco de conductores a 18 años de su estreno

¿Cómo surgió la rivalidad entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta?

La rivalidad entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta inició en el ya lejano 2008 cuando ambas compartían créditos estelares en “Hoy” y según se sabe por las declaraciones de ambas que desde que se conocieron su relación no fue muy cercana, aunque la ex de Erik Rubín asegura que siempre fueron respetuosas y cordiales.

Anette Cuburu solo estuvo dos años como conductora de "Hoy". Foto: Televisa

En 2010 una revista de espectáculos publicó una nota en la se aseguraba que Anette Cuburu sostenía una relación extramarital con Raúl “Negro” Araiza, lo cual, derivó en su divorcio de Alejandro Benítez y tiempo después trascendió que la encargada de esparcir dichas versiones supuestamente había sido Andrea Legarreta, lo cual, enfureció a la ahora conductora de “Hoy Día”.

Cabe mencionar que, Andrea Legarreta ha asegurado en distintas ocasiones estar libre de toda culpa respecto a este tema y hasta ha lamentado la postura de Anette Cuburu, quien sostiene todo lo contrario, además, también la ha responsabilizado de estar detrás de su veto de Televisa, lo cual, la llevó a pensar en el retiro, sin embargo, logró revivir su carrera tras su llegada a TV Azteca.

Anette Cuburu ha señalado a Andrea Legarreta como la responsable de su salida de "Hoy". Foto: Televisa

Es importante señalar que en distintas ocasiones Anette Cuburu ha lamentado el actuar de Andrea Legarreta pues asegura que esparció el rumor de su supuesta infidelidad sin tener pruebas y para hacer más delicado el asunto la exconductora de “Venga la Alegría” ha asegurado que, contrario a su homóloga, ella sí tiene todo lo necesario para comprobar que es la mamá de Mía Rubín es quien ha sostenido una relación extramarital desde hace 25 años con un alto ejecutivo de Televisa y que gracias a ello ha mantenido su lugar en “Hoy”, sin embargo, nunca se ha atrevido a usar este cartucho y este elemento es de gran importancia para que se mantenga la tensión entre ambas.