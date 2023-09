"Me emociona", Diego Boneta dará vida a Fidel Castro y así creará al personaje

Camaleónico y siempre dispuesto a ir más allá de los parlamentos de su personaje en puerta. Diego Boneta ha andado la última década por el mundo de la actuación con rotundos éxitos. Parte de esto se lo debe, tal como él lo contó en el podcast Creativo de Roberto Martínez, a los consejos que Tom Cruise le brindó cuando filmaron juntos "Rock of Ages" (2012).

Capaz de personificar a Luis Miguel en una de las series de habla hispana más importantes de los años recientes, Diego también ha sorprendido en comedias románticas donde tiene el deber de conquistar a su amada en la pantalla grande. Por lo tanto, el reto de siempre reinventarse es algo que le agrada mucho, tal como lo logró al dar vida al Sol de México, de quien también aclaró hace días él no cree que use dobles en la vida real tal como lo aseguran sus fans y, obviamente, él no es uno de ellos.

Por esto y más, Diego recordó que dará vida próximamente a Paco Stanley en una serie y, reveló también, será Fidel Castro en una cinta.

Diego Boneta, listo para ser Fidel Castro

Durante la alfombra roja de una marca de joyería fina, Diego Boneta expresó su emoción de haber sido Luis Miguel en la pantalla chica, algo que millones de personas disfrutaron y le reconocieron. Por lo tanto, abundó que está listo para encarnar el siguiente par de retos histriónicos.

"Se me hace muy loco que los niños me vean como Luis Miguel. Fue un gran personaje pero estoy muy emocionado por los nuevos proyectos. Van a oír de un proyecto aquí en México pronto, con una directora mexicana que me encanta y lo de (Paco) Stanley que es totalmente diferente y lo de Fidel Castro, que va a estar increíble", adelantó.

Así se transformará en el revolucionario cubano

Con la premisa de convertirse en otra persona distinta a él con cada nuevo rol, Diego detalló qué ha hecho para llegar hasta la piel de Paco Stanley y Fidel Castro.

"Actoralmente me encanta el reto de la transformación, que fue algo que viví con la serie (Luis Miguel) y como que ahí me picó el mosco de transformarme y convertirme a cosas diferentes y ajenas a mí, eso me emociona tanto de Stanley y de Fidel también, porque es una de las personas más importantes del último siglo e historia", dijo.

Para rematar, añadió el apoyo que está recibiendo en este complejo proyecto. "Realmente he aprendido a no tener expectativas de nada. Hago lo que me toca hacer, esta película la estoy produciendo y actuando y me estoy enfocando, preparándome con maestros de la Revolución Cubana para aprender mucho sobre la infancia de Fidel. No he platicado con nadie de su familia, se enfoca en una etapa muy específica de Fidel, no es una biopic, entonces el acento cubano ahí va", culminó.

