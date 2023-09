Mira cómo luce ahora el actor que interpretó a ‘Bubba' en Forrest Gump

A lo largo de los 90, se estrenaron diversas películas que marcaron a toda una generación y este es el caso de ‘Forrest Gump’. La cinta protagonizada por Tom Hanks acaba de cumplir 29 años y es un clásico del cine que sigue siendo recordado por su historia conmovedora. Uno de los personajes memorables es el querido 'Bubba', el mejor amigo de 'Forrest', y que fue interpretado por el actor Mykelti Williamson.

Williamson nació en San Luis, Misuri, en 1957. Comenzó su carrera a los 9 años como actor en el teatro y luego pasó al cine y la televisión. Su papel más destacado fue el de Bubba en Forrest Gump, por el que fue nominado al premio Óscar al mejor actor de reparto.

Tras el éxito de Forrest Gump, Williamson apareció en otras películas, como Heat (1995), Con Air (1997) y The Incredible Hulk (2008). También ha trabajado en series de televisión, como The Practice (1997-2004) y Sons of Anarchy (2008-2014). Hace poco lo vimos en la serie Law & Order: Organized Crime, donde interpretó a 'Preston Webb', el jefe de Marcy Corporation, un magnate que llegó en la temporada 2 y que resultó ser un asesino en serie.

Mykelti Williamson fue parte de Law & Order temporada 2. | Crédito: NBC.

En la actualidad, Mykelti Williamson tiene 66 años y sigue activo en la industria del entretenimiento. Sin duda, el actor que fue reconocido a nivel mundial por "Forrest Gump' nos sigue sorprendiendo con su gran talento. En este punto de su vida, él se ha convertido en una gran referencia para todos aquellos actores que están empezando en este mundo.

En las redes sociales, el actor comparte fotos de su vida personal y profesional. En una reciente publicación, Williamson mostró cómo luce actualmente. Tiene un aspecto maduro, pero todavía conserva su característica sonrisa que conquistó a todos los fans de 'Forrest Gump', que hoy siguen expresándole su admiración por su trabajo y trayectoria.

'Forrest Gump' cuenta la historia de un hombre con retraso mental que fue protagonista de acontecimientos cruciales de su país. La cinta fue estrenada en cines el 6 de julio de 1994. Consiguió un éxito irrebatible: obtuvo cerca de 677 millones de dólares de recaudación y ganó 6 premios Oscar.

Mykelti Williamson tiene 66 años y sigue activo en la industria del entretenimiento. | Crédito: Instagram.

Por su trabajo en "Forrest Gum', fue nominado al premio Óscar al mejor actor de reparto. | Crédito: Instagram.

En las redes sociales, el actor comparte fotos de su vida personal y profesional. | Crédito: Instagram.

