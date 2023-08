Toma aire antes de ver cómo luce hoy el actor que interpretó a “Forrest Gump de niño” a 29 años de su estreno

Forrest Gump es una de las mejores películas que se vieron en el último tiempo, por el hecho de que su historia y sus personajes atraparon a más de uno. Se puede decir que todas las personas que llegaron a ver dicha producción conocieron a un actor muy joven interpretar a Forrest, Michael Conner Humphreys, el cual fue el que le dio vida a Gump de niño.

Esta gran película que protagonizó Tom Hanks, es considerada como la cinta de mayor trascendencia en todo Hollywood. De todas maneras, muchos de los actores que trabajaron para Gump no tuvieron la misma suerte que Hanks ya que desaparecieron del mapa y nunca más se supo de ellos.

Forrest Gump de niño. Fuente: Pinterest.

Que fue de la vida del niño que interpretó a Forrest Gump niño

El muchacho que hizo de Forrest Gump cuando era niño decidió hace mucho tiempo estar alejado de las cámaras. Como dato a resaltar se puede decir que al finalizar la popularidad de dicho film, sus padres tomaron la decisión de que terminara la escuela, ya que sus actuaciones le habían quitado demasiado tiempo para estudiar.

El compañero de Tom Hanks hizo un cambio drástico en su vida: se enlistó en el Ejército de los Estados Unidos para a raíz de los acontecimientos que se vivieron el 11 de septiembre con el ataque a las Torres Gemelas. “Siento que era un deber ir a hacerlo porque es solo parte de ser ciudadano de un país. Eso es lo que tenés que hacer”, dijo Michael Conner Humphreys al medio estadounidense CBS.

Michael Conner Humphreys. Fuente: Instagram @michaelconnerhumphreys



Actualmente es niño de Forrest Gump es un hombre de 38 años y profesional en relaciones internacionales. Como anécdota interesante tuvo un breve regreso a Hollywood con la película independiente de 2011 Pathfinders: In the Company of Strangers. La verdad toda una sorpresa lo que le paso a este muchacho.

SIGUE LEYENDO

Tom Hanks revela cosas inéditas de su papel en “Forrest Gump” y cómo estuvo a punto de perder la película

Tom Hanks protagoniza una acalorada discusión en el Festival de Cannes, esto se sabe