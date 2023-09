Tras salir de VLA, Laura G se confiesa y dice el motivo por el que salió del matutino: "me caían mal todos"

Nuevamente la guapa conductora de televisión, Laura G dio de qué hablar en el mundo del espectáculo después de conceder una entrevista en la que habló sobre los verdaderos motivos que la llevaron a salir de "Venga La Alegría", programa en el que era una de las favoritas.

Fue el pasado mes de julio cuando el matutino de TV Azteca tuvo una transmisión especial para despedir de su elenco estrella a la famosa nacida en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León. En sus últimas palabras como conductora, Laura G agradeció la oportunidad y todo el apoyo de sus seguidores.

En su canal de YouTube, el experto en temas de la farándula, Edén Dorantes compartió una entrevista con Laura G. La conductora de televisión negó de manera categórica que haya salida de "Venga La Alegría" para comenzar una aventura en otta televisora.

Además, María Sonia Laura González Martínez, nombre verdadero de la famosa, dijo que está aprovechando su tiempo libre para hacer otras actividades que tenía pendientes. En tono de broma confesó que salió del matutino pues todos sus compañeros le caían mal.

"No me salí de Venga La Alegría para ir a otro trabajo. Estoy haciendo cosas mías. Este año no haré tele. Estaba cansada, me caían mal todos", contó.