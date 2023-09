Querida conductora del programa Hoy confirma que perdió un bebé, sus compañeras rompen en llanto

Momentos de tristeza y angustia fueron los que vivieron los seguidores del "programa Hoy" después de que una de sus conductoras más queridas tomara la valiente decisión de hablar frente a las cámaras sobre la pérdida de uno de sus hijos, noticia que dejó en completo shock a todos.

En este 2023 el matutino de Televisa ha logrado formar uno de los equipos más exitosos en su historia con la presencia de figuras como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Tania Rincón y Martha Figueroa. Una de ellas fue la que se sinceró ante todos para contar uno de los momentos más tristes en su vida.

La conductora se sinceró con sus fans. Foto: Especial

¿Qué conductora de Hoy perdió a su bebé?

En la reciente transmisión del reality show "Hotel VIP", Martha Figueroa, conductora del "programa Hoy" se tomó unos minutos para hablar de la ocasión en la que perdió a un bebé. Sus declaraciones conmovieron a sus compañeros y a los miles de televidentes.

Sin guardarse nada en pleno programa en vivo, la experta en temas de la farándula reveló que no es un tema del que le gusta hablar, no por querer ocultarlo, pero tomó la valiente decisión de que la vida sigue y no se puede quedar detenida en aquellos años.

"Es un tema del que no me gusta hablar, no lo quiero ocultar, pero decidí que la vida seguía", contó.

Frente a los conductores y sus compañeros del "Hotel VIP", Martha Figueroa dijo que su primer hijo perdió la vida por una negligencia médica de un hospital. A pesar del dolor que le provocó ese momento, la conductora salió adelante y meses después tuvo la dicha de convertirse en mamá.

"Se murió mi primer hijo por una negligencia médica en el hospital. Decidí que no fuera una historia triste, dije esto aquí se queda, el plan era tener un hijo y lo tuve", contó.

Al escuchar sus declaraciones, Martha Figueroa y Gomita, parte del elenco del "Hotel VIP", le reconocieron su valor para hablar de un tema tan delicado. Ambas la agradecieron que haya abierto su corazón en ese momento.

¿Quién es Martha Figueroa del programa Hoy?

Martha Figueroa es una de las grandes referentes en la industria del espectáculo y del entretenimiento. Después de figurar en el elenco de "Ventaneando", la conductora comenzó una nueva aventura en Televisa, actualmente forma parte del elenco del "programa Hoy" y de "Con permiso".

La conductora es experta en temas de la farándula. Foto: Instagram/@figuerolas

Durante este 2023, la experta en temas de la farándula presumió una nueva faceta al convertirse en participante de la primera temporada del "Hotel VIP".

