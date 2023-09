¿Se cancela la gira de RBD? Christopher Uckermann tiene problemas de salud

A pesar de que la gira de RBD ha sido todo un éxito y que los integrantes están dando un gran show arriba del escenario, algunos miembros de la banda han reportado problemas de salud, tal es el caso de Anahí y recientemente se reveló que también Christopher Uckermann está sintiéndose mal. Después de que se diera a conocer esta información, los fans comenzaron a preocuparse por si continuará la gira del grupo de pop por Estados Unidos, Brasil, Colombia y México.

Hace un mes, arrancó el "Soy Rebelde Tour" con mucho éxito, sin embargo, la primera en reportar algunos problemas de salud fue Anahí debido a que previamente había tenido una lesión en el oído. Desde hace algunas semanas, la cantante y actriz que protagonizó a "Mía Colucci" informó a sus millones de fanáticos que durante los ensayos sufrió un percance en el tímpano después de que le intentaron retirar algo atorado por la fuerza, lo que le hizo perder parte de la audición de forma temporal.

El cantante reveló que tiene problemas de salud IG @christophervuckermann

¿Cuál es el estado de salud de Christopher Uckermann?

El pasado 1 de septiembre, Christopher Uckermann encendió las alarmas luego que previo al show que dio en Nueva York junto a sus compañeros, informara por medio de sus redes sociales que no se encontraba bien. "Estoy muy emocionado por esta noche; les comparto que hoy me he sentido mal físicamente, pero mi cariño hacia ustedes ¡es más fuerte! Les prometo dar lo mejor que hoy pueda de mí", escribió en sus historias de Instagram el cantante.

A pesar de que el también actor, de 36 años, no estaba pasando por un buen momento, se subió al escenario a cumplir con el público y dar lo mejor de sí mismo. Al concluir el concierto, el protagonista de "Rebelde" volvió a tomar su cuenta de la plataforma de Meta y explicó que desde hace algunos años padece de la tiroides, sin embargo, su condición se ha agravado debido al desgaste físico que ha tenido en los últimos días con la intensa gira con RBD.

"He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido por juntas y por estar trabajando en el tour, pues se puso un poco rudo, se me inflamó un poco y se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque todo esto (la garganta) lo tengo inflamado", detalló en un video en el que también informó que actualmente está recibiendo tratamiento para controlarlo.

Continuará en la gira pues está recibiendo tratamiento IG @christophervuckermann

"Ya estoy tomando cosas para la tiroides, ha sido medio rudo. Para los que les ha pasado cosas con la tiroides es muy fuerte. Esta es la verdadera historia de los artistas, no todo lo que brilla es oro, pero un tour es duro", destacó Christopher Uckermann para reflexionar un poco sobre cómo es la vida de los artistas, quienes tienen que salir al escenario a pesar de sus problemas de salud. Al parecer, el cantante seguirá con la gira junto a sus compañeros Anahí, Dulce María, Maite Perroni y Christian Chávez.

SIGUE LEYENDO:

Reina de la Federación Mexicana de Charrería hace llamado a Christian Chávez y él contesta: “no es un traje de charro”