Conductores de Hoy reaccionan a la visita de Piqué en México: "a nosotros no nos hizo nada"

Luego del escándalo que ha protagonizado durante los últimos meses, Gerad Piqué se encuentra trabajando muy duro, y fue hace algunas semanas que el ex de Shakira anunció que la Kings League, misma que dirige, tendría como sede nuestro país.

Debido a lo anterior es que Piqué se encuentra de visita en la CDMX pues alista los detalles de la Kings League, sin embargo el ex futbolista se ha mantenido muy hermético pues no quiso platicar con la prensa, además que el público con el que se ha encontrado le recuerda en todo momento a Shakira y su infidelidad, es por eso que los conductores de Hoy salieron a defender al nacido en Barcelona, España.

Foto: IG @3gerardpique

El exfutbolista está en nuestro país

¿Los conductores de Hoy defienden a Piqué?

Durante la emisión de este viernes 29 de septiembre, considerado como “el día de Shakira” ya que hoy se cumplen 25 años del lanzamiento del disco “¿Dónde están los ladrones?”, los conductores de Hoy hablaron de la visita de Piqué a la CDMX.

Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Tania Rincón, Raúl Araiza y un experto en espectáculos comentaron sobre la actitud de Piqué durante su visita a la capital de nuestro país, pues momentos antes presentaron una nota en donde captaron al ex futbolista al salir de un restaurante en Polanco y éste no dirigió ni una sola palabra a la prensa.

Foto: IG @3gerardpique

Piqué no ha querido dar declaraciones

Pese a que una de las reporteras le dijo a Piqué que en México sí lo querían, el ex de Shakira no cayó y no dio ningún tipo de declaración, sin embargo, momentos antes de que esto pasara, alguien que se encontraba en el tumulto se encargó de recordarle todo lo que la barranquillera ha sufrido por su infidelidad.

Al regresar de la nota, Galilea comenzó a comentar lo que había sucedido, cuando de repente Andrea Legarreta tomó la palabra y pidió a la persona que dijo que en nuestro país no lo querían por lo que le hizo a Shakira que no hablara por todo México pues a ella ni a los demás conductores les hizo algo.

Foto: IG @3gerardpique

Siempre le recuerdan a Shakira

“Ahora aquí entre nos, nosotros no nos hizo nada, osea le ponen en general ‘México te ama o México te odia’, osea no hablen por todo México, ni nos hizo nada, pues”, dijo Andrea Legarreta

Luego de este comentario, Tania Rincón tomó la palabra y recordó que sigue siendo el papá de unos niños que por un error será juzgado toda la vida, por lo que la conductora asegura que todos los humanos se equivocan.

Sin embargo, Andrea Legarreta no había terminado de dar su opinión pues al parecer la conductora se encuentra indignada por las fuertes criticas que ha recibido Piqué.

“Además ni que hubiera sido nuestro sposo ni que seamos Shakira nosotras”, finalizó Andrea Legarreta

Por su parte, Raúl Araiza solo comentó que sería bonito que el exfutbolista se lleve una gran imagen de nuestro país, y que su visita sea de lo mejor; cabe señalar que hasta el momento no se tiene mayor información de la visita de Piqué a la CDMX.

