"¿Van a cantar o no?": Alejandro Fernández estalla contra su público en pleno concierto

Alejandro Fernández nuevamente protagonizó una polémica durante uno de sus conciertos, la cual, le ha valido convertirse en blanco de fuertes críticas pues resulta que el cantante estalló contra su público porque no escuchaba que corearan sus canciones, incluso, amenazó con retirarse del escenario, por lo que, como era de esperarse, la actitud de “El Potrillo” causó un gran enojo en redes sociales donde ya se ha pedido que sea cancelado.

El video de este polémico momento protagonizado por Alejandro Fernández se difundió a través de TikTok y aunque no es especifica en qué lugar ocurrieron los hechos se sabe que fue en uno de los conciertos más recientes que "El Potrillo" ofreció y en las imágenes se puede apreciar que se encontraba cantando su emblemático tema llamado “Me dediqué a perderte”, sin embargo, a mitad de la canción aprovecha un segmento instrumental para lanzarse contra su público pues no los escuchó cantar y fue aquí donde amenazó con irse del escenario.

“¿Van a cantar o no van a cantar? porque si no, yo también me voy a meter ya” fueron las palabras que dijo “El Potrillo” al micrófono visiblemente molesto ante la actitud de su público, quienes ante la amenaza del cantante armaron una bulla para que el heredero de Vicente Fernández los siguiera deleitando con sus canciones.

Tunden en redes a Alejandro Fernández por su actitud con su público

La actitud de Alejandro Fernández no tuvo mayores consecuencias durante su concierto y pudo terminar de forma exitosa su presentación, sin embargo, en redes sociales las imágenes causaron una gran indignación pues más de un internauta aseguró que no es así como un artista debe tratar a su público, además, señalaron que es “El Potrillo” el único que debe de cantar pues precisamente para eso compraron un boleto sus fans, además, otros aseguraron que su padre estaría muy avergonzado de su actitud pues “Chente” siempre trató con respeto a sus seguidores y hubo algunos usuarios que sugirieron cancelar al intérprete de éxitos como “No” y “Abrázame”.

Hasta el momento, Alejandro Fernández no ha emitido ninguna declaración sobre esta nueva polémica que enfrenta, sin embargo, se espera que sea en alguna de sus próximas presentaciones cuando salga a dar la cara ante la prensa y pueda hablar de todas sus controversias.

“El Potrillo” se burla de los Aguilar

Hace apenas una semana Alejandro Fernández causó polémica al poner en tela de juicio el talento de la Dinastía Aguilar con un ácido comentario realizado en pleno escenario pues resulta que al presentar a su hijo solo lo hizo como “Alex” y su heredero al subir completo con “Fernández” y “El Potrillo” respondió con un “Ni modo que Aguilar, pende…” y por si fuera poco también señaló que no apoyaría a sus hijos si no estuviera seguro de su talento, lo cual, fue interpretado como una indirecta para Pepe Aguilar y sus hijos.

Es importante señalar que Alejandro Fernández tampoco ha salido a aclarar sus comentarios, sin embargo, se espera que esta polémica pueda seguir creciendo pues tal como lo ha hecho en otras ocasiones, Pepe Aguilar podría salir a defender con uñas y dientes a los integrantes de su familia.

