Pepe Aguilar lanza fuerte mensaje tras burlas de Alejandro Fernández a su familia: “Pobrecito, está pend…”

En uno de sus últimos conciertos Alejandro Fernández causó una gran controversia debido a que emitió una serie de comentarios con los que puso en tela de juicio el talento de los integrantes de la Dinastía Aguilar, los cuales, fueron considerados hasta ofensivos y todo parece indicar que sus palabras ya llegaron a oídos de Pepe Aguilar, quien aparentemente le mandó una fuerte indirecta a “El Potrillo”, por lo que se espera que esta polémica pueda seguir creciendo.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que toda esta controversia que involucra a las dos familias más importantes dentro del género regional mexicano se originó porque durante uno de los últimos conciertos que ofreció Alejandro Fernández invitó a cantar a su hijo, Alex Fernández, al escenario, no obstante, previo a que esto ocurriera emitió un discurso en el que aseguró que no apoyaría la carrera de sus hijos si no tuvieran talento, no obstante, este no fue el momento más polémico.

Cuando finalmente Alejandro Fernández invitó a su hijo al escenario, solo lo hizo como Alex y este completó diciendo “Fernández”, lo cual, fue interpretado como una obviedad por “El Potrillo”, quien respondió con un comentario más que ofensivo para los Aguilar:

“No apoyaría a ninguno de mis hijos si yo no tuviera la seguridad de que mis hijos tienen el talento para ofrecerle algo a todo el público, entonces, hoy, esta noche quiero que brindemos un fuerte aplauso para invitar a Alex… ni modo que Aguilar, pend… ahí si me preocuparía mucho…”, expresó Alejandro Fernández entre risas y sin imaginar que sus palabras causaran tanto revuelo en plataformas digitales donde el video del controversial momento se hizo viral y reavivó la rivalidad entre ambas familias.

"El Potrillo" puso en tela de juicio el talento de los integrantes de la Dinastía Aguilar. Foto: IG: alexfernandez

¿Cómo respondió Pepe Aguilar a las burlas de Alejandro Fernández?

Luego de las ofensivas palabras de Alejandro Fernández todo el mundo esperaba una reacción explosiva de Pepe Aguilar, sin embargo, el intérprete de “Miedo” y “Por mujeres como tú” se tomó el asunto con ligereza y utilizó sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje que fue interpretado como una indirecta para “El Potrillo”.

“No te enojes con los pend*jos no son malos, solo están pend*jos. Inhala, exhala, piensa: pobrecito, está pend*jo”, fue el mensaje de Pepe Aguilar, quien agregó como sugerencia asumir dicho texto como un mantra, además, les deseó un buen día a sus seguidores y agregó emojis de caritas con gafas.

Este fue el post que Pepe Aguilar realizó luego de los polémicos comentarios de Alejandro Fernández. Foto: IG: pepeaguilar_oficial

Cabe mencionar que, luego de toda la polémica generada por sus palabras, Alejandro Fernández no ha salido a emitir ni una sola declaración al respecto, pero se espera que sea en las próximas horas cuando salga a dar la cara ante los medios para definir el rumbo que tomará esta rivalidad entre familias, la cual, podría escalar rápidamente debido a la relevancia que ambas tienen dentro de la industria del espectáculo en México.

