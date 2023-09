Yahritza y Su Esencia hablan de nuevo sobre la comida mexicana, insisten que fue malentendido y no solo comen “cheken”

Han pasado varias semanas de los polémicos comentarios de Yahritza y Su Esencia contra la gastronomía mexicana, pero la agrupación se mantiene como blanco de críticas que incrementan con cada una de sus declaraciones y esta vez fue Armando Martínez el que insistió en que todo se trató de un malentendido y trató de explicar a qué se refería cuando habló de la comida nacional.

“Pues a mí la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos, allá en Washington, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, se podía escuchar al mayor de los Martínez durante una conferencia de prensa que, aunque ocurrió a inicios de año, se hizo viral en TikTok hace tan sólo un mes provocando la furia de los mexicanos que no han dejado de criticarlos en redes sociales, incluso, surgieron un sinfín de memes y burlas al respecto.

Armando Martínez de Yahritza y Su Esencia insiste en que todo fue un malentendido. Foto: IG @yahritzaysuesencia

Además de la lluvia de críticas que reciben los hermanos Martínez -nacidos en Estados Unidos, pero de padres mexicanos- también han sido abucheados durante algunas sus presentaciones en México y uno de ellos ya tiene una canción llamada “La cumbia del chicken nugget” inspirada en sus comentarios sobre la comida. Famosos como Mayeli Alonso, Mario Bautista, Ed Maverick, Carín León y el productor Pepe Garza salieron en su defensa, pero esto no mitigó los comentarios en su contra.

Yahritza y Su Esencia insisten en que fue un malentendido

La entrevista con Gusgri para su podcast tampoco logró disminuir la furia de los mexicanos, quienes señalaron que -tal y como ocurrió con otros artistas- los comentarios podrían afectar su carrera de manera definitiva en México. Pese a ello, Armando Martínez retomó el tema e insistió en que su declaración se malinterpretó y que todo se había tratado de un malentendido.

“Levaba cuatro meses en la Ciudad de México, extrañaba la comida de mi mamá y por eso dije en esa entrevista para prefería la comida de Washington, pero refiriéndome a la de mi mamá y al sazón de mi mamá (…) En el pueblo donde vivimos, en Yakima, hay mucha gente que vende birria y sí está buena, pero no me refería a eso de Washington, en eso de la comida me refería a la de mi mamá”, dijo el músico.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos internautas destacaron el nerviosismo de Yahritza Martínez cuando su hermano retomó el tema, pues le dio varios codazos con la intención de que se detuviera. Entre risas, intentaron llevar por otro camino las declaraciones, pero esto no fue suficiente para convencer al público.

“Como que caca que intentan arreglar algo la riegan más”, “Claramente se ve cómo Yahrtiza codea a su hermano”, “Ella toda nerviosa”, “Son unos muchachos sin malicia, sólo querían ser ellos mismos”, “Como le acomodan”, “Ok ya, los perdono”, “Resulta y resalta”, “No la embarren más”, “Nada, nada, ya no saben cómo arreglarlo” y “Ya no den tantas explicaciones, yo soy su fan”, fueron algunos de los mensajes en TikTok.

