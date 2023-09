Jennie de BLACKPINK confirma que está preparando su primer álbum solista y emociona a BLINK

Recientemente, la cantante Jennie, quien es conocida por ser parte de grupo BLACKPINK, anunció que se encuentra trabajando en su primer disco solista, por lo que sus seguidores se han mostrado muy emocionados, pues desde que lanzó su canción "SOLO" en el 2018 no ha sacado música.

De hecho, la canción que interpretó en el "Born Pink Tour" como parte de su performance no ha sido lanzada oficialmente y sus seguidores temen que probablemente nunca sea estrenada en las plataformas pese a que es una grandiosa canción, ya que esto ha pasado con otros trabajos de las chicas.

(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

¿Jennie prepara disco solista?

De acuerdo con la revista Harper's Bazaar, Jennie se encuentra preparando su primer album solista y este podría quedar listo muy pronto, por lo que sus fans deben estar atentos. Sin embargo, se desconoce si el nuevo trabajo de la cantante será dentro de la empresa YG Entertainment o con otra empresa, así que no se puede confirmar si sigue trabajando con la agencia coreana.

“Estoy haciendo cosas que son exclusivas de Jennie y de las que más le gustan a Jennie. ¡Espérenlo con ansias!”, detalló la cantante de K-Pop, quien hace unos días se mostró muy conmovida con el fin de la gira "Born Pink Tour" que se realizó en Seúl, Corea del Sur.

(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

¿Jennie se queda en BLACKPINK?

Hasta el momento, Jennie no ha revelado si se quedará dentro de la empresa que la vio crecer, pero recientemente se rumoró que podría no regresar para enfocarse en crear su propia agencia. Sin embargo, esto no quiere decir que deje a BLACKPINK o a sus compañeras, pues es probable que sigan como grupo, aunque con diferentes firmas musicales.

Por su parte, Rosé, es la única que ha confirmado que permanecerá dentro de YG, pues hace poco se dio a conocer que renovó contrato con dicha empresa, pero se desconoce el futuro de sus compañeras Lisa y Jisoo, quienes no han hecho declaraciones al respecto.

(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

