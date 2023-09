Se lanzan contra Jennie de BLACKPINK por ganar premio y la acusan de ser una “hipócrita”

La estrella de K-Pop Jennie Kim, mejor conocida como Jennie de BLACKPINK, fue fuertemente criticada por internautas en redes sociales tras ganar un prestigioso premio llamado Women in Power, pues aseguran que no es una mujer empoderada y no debería recibir esta clase de nombramientos.

Sin embargo, sus fans, quienes son conocidos como BLINKS, afirman que merece ser reconocida por su talento, ya que se ha convertido en una de las cantantes más importantes de los últimos años. Además, es un fuerte ejemplo de fortaleza, pues aseguran que para llegar hasta donde está tuvo que trabajar mucho.

(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

¿Por qué ganó Jennie de BLACKPINK?

Jennie es una de las 50 mujeres más poderosas del 2023, según la revista Women's Wear Daily. Su nombramiento se dio gracias a que ha trabajado con marcas como Chanel, Calvin Klein y Adidas. Además, participó en la serie de HBO Max "The Idol" y asistió al festival de Cannes por primera vez.

Por si fuera poco, fue parte de una de las giras más grandes que ha realizado un grupo de K-Pop hasta el momento, el "Born Pink Tour". Asimismo, fue parte de la Met Gala de este año y dejó claro que es mucho más que una cantante de pop coreano. "Las mujeres pueden ser poderosas si saben que su voz importa y conocen su propio valor. Especialmente en una industria como la mía, tener confianza en lo que creo es muy importante. ¡Cuando somos libres para ser creativos y perseguir lo que queremos, así es como podemos ser poderosos!", detalló Jennie a la revista.

(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

¿Por qué criticaron a Jennie de BLACKPINK?

Luego de que Jennie fue reconocida como una de las mujeres más empoderadas del 2023, algunos internautas, sobre todo coreanos, se mostraron en desacuerdo, pues aseguran que la cantante de "SOLO" no es una mujer poderosa debido a su participación en la serie "The Idol", ya que muchos afirman estuvo inspirada en la vida de Selena Gomez.

Asimismo, acusaron a la intérprete de hablar mal de otras mujeres en algunas de sus canciones, por lo que la llamaron "poco empoderada" e "hipócrita" al mostrar con orgullo el reconocimiento que le otorgó la revista Women's Wear Daily.

(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

