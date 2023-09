Peso Pluma: ¿qué le podría pasar el 14 de octubre al famoso cantante de corridos tumbados?; por qué el narco lo amenaza

El famoso cantante de corridos tumbados más popular del momento es Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido dentro del gremio artístico como Peso Pluma o “doble p”, quien en poco tiempo ha logrado cautivar a nivel mundial y a hablantes de todos los idiomas con sus éxitos como “AMG”, “PRC” y “Ella baila sola”.

Sin embargo, tras recibir narcomensajes con distintas amenazas, el famoso cantante decidió cancelar distintos shows que ya tenía programados en ciudades como Tijuana, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Acapulco; recordemos que recibió fuertes amenazas previo a su presentación en Tijuana por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante ello, empezaron a circular en redes sociales distintas conjeturas y comentarios apoyando al cantante mexicano, mientras que otros se muestran preocupados por su persona e integridad, pues estas amenazas podrían resultar un hecho fatídico, ya que incluso han comparado estas amenazas a las que recibió Valentín Elizalde.

En un video circulado en TikTok, se muestra la escena de Peso Pluma con ayuda de Inteligencia Artificial en donde señala que el próximo 14 de octubre hay una alta probabilidad de que sufra un incidente que marque su carrera, pues recibió otro mensaje en donde le advierten que se abstenga de presentarse ese día.

“Puede que me asesinen el próximo 14 de octubre…actualmente he sido amenazado por un grupo de narcos mexicanos, pero cometí un error de probar con el subgénero de narcocorridos en el que hacemos referencia a los narcos mexicanos. Ahora me enfrento a amenazas de muerte por el Cártel de Jalisco”, se señala en dicho video que cuenta con miles de reproducciones.