Sherlyn en minivestido azul cielo muestra lo fácil que es lucir elegante esta temporada 

Sherlyn, una consolidada actriz mexicana de 47 años se ha ganado el cariño del público gracias a su gran carisma y su espectacular forma de actuar ya que cada uno de los personajes que ha interpretado ha llevado consigo su esencia divertida y auténtica, por lo que en cada proyecto ha logrado destacar por su gran talento, pero además de esto es posible verla como un ícono de la moda porque su estilo relajado y fresco es ideal para las mujeres que, como ella, se la pasan corriendo detrás de un niño con energía y amor interminables, pero sin dejar de lado su estilo personal.

Es así como su cuenta de Instagram se ha convertido en álbum de fotos virtual en donde la tierna cara de su hijo se roba todas las miradas, pero vez en cuando también tenemos la suerte de ver algunos de sus looks más icónicos con los que se ha consolidado como una inspiración para todas sus seguidoras quienes no dudan en demostar el afecto y admiración que sienten por ella por medio de comentarios llenos de amor y buena vibra, reconociendo así su gran estilo lleno de elegancia y vivacidad.

En cada una de sus fotografías se puede ver el inmenso amor que siente por su hijo.

Fotografía: Instagram/@sherlyny

El vestido azul celeste ideal para brillar en cualquier lugar

Y si bien, Sherlyn tiene muchos looks dignos de reconocimiento, hay uno en particular que se ganó la admiración de su público ya que se trata de un vestido azul celeste que además de resaltar su espectacular figura, también es perfecto para cualquier ocasión en donde quieras brillar. En la fotografía compartida en su cuenta de Instagram se le puede ver posando con un entallado minivestido en color azul, éste cuenta con un sólo tirante que cruza hacia su espalda, dejando al descubierto uno de sus hombros y aunque el vestido ni cuenta con muchos detalles, sí se puede ver una aplicación de piedras en la parte inferior de la falda y en el contorno del tirante, agregando un toque brillante que resalta, pero no deja de ser elegante.

El vestido es muy minimalista y elegante, ideal para brillar en cualquier ocasión.

Fotografía: Instagram/@sherlyny

Este espectacular vestido fue acompañado con un pequeño collar en forma de corazón y un par de diminutos aretes a juego que agregaron un toque de sofisticación al conjunto. De la misma forma, la actriz decidió llevar un maquillaje muy natural en donde unas impresionantes pestañas hacen resaltar sus ojos cafés y una manicura francesa complementa a la perfección ese estilo delicado y minimalista en donde el cabello queda suelto para así dar un aire desenfadado que contrasta con la elegancia del vestido.

Este look fue acompañado con unos accesorios muy pequeños para balancear los brillos del vestido.

Fotografía: Instagram/@sherlyny

De acuerdo con lo dicho por la actriz, este vestido es obra de Pinkapple Dresses, una marca internacional que se caracteriza por tener prendas con tonalidades muy vivas ya que estos colores brillantes contrastan a la perfección con el minimalismo de los diseños, creando un balance en donde la tela se lleva el protagonismo mientras los detalles sólo complementan cada uno de los diseños; sabiendo esto, podemos concluir que a Sherlyn gusta de reflejar su personalidad alegre y animada en cada uno de sus conjuntos, logrando una armonía que enamora a sus seguidores.

SIGUE LEYENDO:

Loreto Peralta impone tendencia con jeans de tiro bajo y lencería a la vista, la dupla que conquistará el otoño

La modelo Bárbara López en bikini blanco comienza la tendencia de otoño con más estilo | FOTOS