Shakira es acusada de malos tratos por una exbailarina de Venga La Alegría: "no me pagó y ya no la respeto"

Después de estrenar su reciente sencillo musical "El Jefe", la famosa cantante, Shakira está en boca de todos después de que una famosa bailarina la acusara de malos tratos. Fue en una entrevista en donde la colombiana quedó exhibida por parte de una de sus colaboradoras.

Durante este 2023 la intérprete de "TQG", "Suerte" y "Te felicito" ha estado en el ojo del huracán después de confirmar su separación con el exfutbolista profesional, Gerard Piqué, y lanzar varias canciones en las que manda fuertes indirectas a su expareja. Ahora fue señalada por su actitud durante una gira que hizo por México.

En un programa de YouTube de "La Saga", Jenny García, excolaboradora de "Venga La Alegría" y del "programa Hoy", rompió el silencio para hablar sobre su experiencia como colaboradora de Shakira en varios de los conciertos que ofreció en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Sin guardarse nada la bailarina profesional recordó que hace unos años tuvo la oportunidad de trabajar con Shakira, pero desafortunadamente la experiencia no resultó como ella esperaba, pues no le pagó ninguna de sus presentaciones y además tenía malos tratos por parte de la cantante.

“Hice doce fechas con y no me pagó. Hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas. Nos volteaba la cara, no nos decía gracias, nos regañó mucho y nos sacó del escenario”, recordó.