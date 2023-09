Kim Kardashian sorprende con cambio de look y en redes la comparan con el hijo de Chucky

Kim Kardashian acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que presumió su impactante y radical cambio de look, sin embargo, el recibimiento de sus seguidores no fue el esperado pues, aunque hubo algunos de sus fans que sí la llenaron de elogios un gran sector emitió fuertes críticas en contra de la también modelo y empresaria, incluso, hasta hubo quien comparó su apariencia con la del “hijo de Chucky, el muñeco diabólico”.

Esta publicación de Kim Kardashian fue realizada a través de su perfil oficial de Instagram y además de mostrar su nuevo look, la empresaria estadounidense también presumió que de nueva cuenta apareció en la portada de la exclusiva revista de moda CR Fashion, publicación en la que además de hacer una peculiar sesión de fotos también ofreció una entrevista en la que habló de los íconos que la inspiran para precisamente ser un ícono.

Kim Kardashian sorprendió a sus fans con su radical cambio de look. Foto: IG: kimkardashian

El radical cambio de look de Kim Kardashian que le valió ser comparada con el hijo de Chucky

Para esta sesión de fotos, Kim Kardashian se lució con distintos outfits pues, para empezar, la empresaria se dejó ver con solo una camiseta de tirantes en color blanco y usando un par de lentes estilo retro, mientras que en otra más se mostró usando un suéter oversize en color rojo, así como un mini short negro que quedaba casi cubierto por la prenda antes referida, y para cerrar utilizó zapatos sin tacón en color café.

Kim Kardashian causó un gran revuelo con su nuevo corte de cabello. Foto: IG: kimkardashian

En otra de las postales, Kim Kardashian apareció utilizando lencería de encaje y en otra más derrochó estilo con un look completamente negro conformado por un suéter y un short, prendas que lució recostada sobre un sofá y más allá de los referidos outfits, lo que llamó la atención fue que la exesposa de Kanye West utilizó un maquillaje que le aportaba a su look cierto toque de oscuridad pues parecía que le acababan de dar una golpiza o que había sufrido un accidente, incluso, algunas de las prendas que estaba utilizando simulan estar sucias.

Kim Kardashian también recibió cientos de halagos. Foto: IG: kimkardashian

Por si faltara algo, Kim Kardashian sorprendió a sus fans al aparecer con el cabello corto en prácticamente toda la cabeza y la combinación de todos los elementos antes referidos hicieron que más de un internauta comparara a la modelo con Glen, el hijo o hija de “Chucky, el muñeco diabólico”.

Kim Kardashian es considerada como todo un ícono de la cultura popular. Foto: IG: kimkardashian

Cabe mencionar que, pese a que Kim Kardashian recibió una gran cantidad de burlas por su nueva apariencia, también recibió halagos al por mayor y sus seguidores salieron en su defensa y hasta aseguraron haber comprendido el concepto bajo el que se realizó esta sesión de fotos.

Kim Kardashian dividió opiniones con su cambio de look. Foto: IG: kimkardashian

Es importante señalar que durante los últimos meses Kim Kardashian ya había coqueteado con cortarse el cabello de tal manera pues primero empezó con un corte estilo bob y ahora sorprendió a sus fans con este impactante corte.

SIGUE LEYENDO:

Se burlan de Mar de Regil luego que la hija de 10 años de Kim Kardashian pintó una impresionante obra al óleo

¿Qué hacían Kim Kardashian y Jeff Bezos juntos en un hotel cinco estrellas?