Así fue la vida de Kylie Jenner siendo madre soltera

El nombre Kylie Jenner es bastante reconocido en el mundo de la farándula ya que al formar parte del clan Kardashian-Jenner suele estar en el ojo de varios medios y camarógrafos. A pesar de querer formar parte del mundo del modelaje como su hermana mayor Kendall, esta famosa destacó por convertirse en una de las empresarias más jóvenes al sacar su propia línea de cosméticos: "Kylie Cosmetics" , la cual ha tenido gran presencia en la industria de la belleza, inclusive superando a la línea de maquillaje "KKW" de su hermana mayor Kim Kardashian.

A pesar de que Kylie era conocida desde muy pequeña por aparecer en el reality show “Keeping Up with the Kardashians” fue hasta la adolescencia que comenzó a tener más presencia tanto en el reality como en la industria de los medios. Pero el puto clave de su popularidad se dio luego de que comenzaron a surgir rumores de un posible embarazo entre Kylie y su pareja Travis Scott. Con el paso del tiempo las especulaciones fueron ciertas, pues la empresaria anunció mediante sus redes la llegada de su hija Stormi.

Fue así que en 2018 se dió a conocer el nacimiento de Stormi Jenner y 4 años después, el nacimiento de su segundo hijo. Sin embargo esta pareja atravesaba por varios problemas por lo que decidieron separarse en 2019, después regresaron (aunque después de esa separación seguían terminando y volviendo) y finalmente en febrero de este año terminaron definitivamente su relación.

¿Cómo vive la maternidad Kylie Jenner sin Travis?

A veces, las separaciones suelen ser beneficiosas como en el caso de Kylie y Travis que llegaron a buenos términos y comparten la custodia de sus bebés, según medios de comunicación Travis es un padre muy presente a pesar de ya no compartir algún vínculo afectivo con la Jenner menor.

En cuanto a Kylie, quien es una joven con bastantes ocupaciones como tener sesiones de fotos además de dirigir su propia empresa, podría pensarse que se le ha dificultado el cuidar sola a sus bebés, sin embargo varias personas de su círculo cercano y empresa han mencionado que es una madre que está todo el tiempo al pendiente de ellos, ya que casi siempre se la ha visto cuidando de Stormi, inclusive la lleva a la empresa y si tiene alguna reunión importante es el único momento que la deja al cuidado de su personal, pero aún así, hay espacios adecuados para que sus hijos puedan estar en la empresa de su madre.

Kylie lleva a Stormi a todos lados, inclusive a la empresa

Actualmente Kylie Jenner sostiene una relación sentimental con el actor Timothée Chalamet, aunque aún no se sabe si ha tenido relación o contacto con los hijos de su novia, seguro que Kylie seguirá siendo una madre ejemplar y tomará la mejor decisión para realizar dicho acercamiento, pues nos ha demostrado que con o sin pareja sus hijos son su mayor prioridad.



