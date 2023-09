"Tu amor ha sido mi mayor apoyo": Sebastián Rulli dedica romántico mensaje a Angelique Boyer en su noveno aniversario

La historia de amor entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli pasó de la ficción a ser una de las parejas más queridas del espectáculo y hoy tras 9 años de haber formalizado su relación, el actor le dedicó un emotivo mensaje a través de redes sociales a la mujer que dice lo ha hecho mejor persona.

Los actores celebran este 23 de septiembre 9 años de ser pareja, y fue Sebastián quien no pasó desapercibido el día y de dedicó unas románticas palabras a la actriz de 35 años. Y aunque los artistas no se han dado el sí frente al altar, parece que no tienen necesidad de hacerlo pues a pesar de que no so han casado han demostrado ser una de las parejas más estables del medio.

La pareja es una de las más estables del medio | Foto: Instagram @sebastianrulli

¿Qué mensaje le dedicó Sebastián Rulli a Angelique Boyer por su 9 aniversario?

Fue a través de su cuenta de Instagram donde como ya es costumbre del actor argentino, escribió un amoroso mensaje a Boyer, junto a varias fotografías donde destacó que durante los años que llevan juntos han vivido una serie de experiencias, aventuras y aprendizajes que lo han hecho muy feliz.

"Mi cielo, hoy celebramos 9 años unidos por este amor. Nuestra historia ha sido una montaña rusa de emociones, aventuras y aprendizajes, y cada día me hace más feliz saber que te tengo a mi lado", compartió.

Sebastián se llenó de palabras de amor para Angelique | Foto: Instagram @sebastianrulli

A su vez, le agradeció el amor que le ha brindado durante el transcurso de los años, en los cuales ha sido una gran fuente de apoyo, motivación y además resaltó que se ha convertido en una mejor persona gracias a la perseverancia y alegría que Boyer le ha brindado en este trayecto.

"Tu amor ha sido mi mayor fuente de apoyo y motivación. Gracias a ti, he crecido y me he convertido en una versión mejor de mí mismo. Tu presencia en mi vida ha transformado mi mundo, llenándolo de alegría, felicidad y amor inmenso. Hoy celebro, agradezco y brindo por estos 9 años , pero también por los infinitos años de felicidad que aún nos esperan", expresó Rulli no sin antes concluir el mensaje con un "Te amo".

Angelique respondió el mensaje y también le hizo saber cuánto lo ama | Foto: Instagram @sebastianrulli

Como era de esperarse, Angelique se hizo presente en los comentarios y contestó con otro mensaje muy amoroso para hacerle saber a su novio cuánto lo ama: "Muchas gracias por estos 9 años del amor más bello que toco mi vida! Te amo con todas mis fuerzas".

¿Cómo se conocieron Sebastián Rulli y Angelique Boyer?

La pareja que hoy ya es una de las más queridas del medio, inició su romance en 2014 después de haber sido protagonistas de la telenovela Teresa en 2010, sin embargo, en aquel momento ambos tenían pareja, Angelique era novia del productor José Alberto Castro y Sebastián estaba casado con Cecilia Galeano, madre de su único hijo.

La pareja no ha mostrado deseos de casarse y han mencionado que no les hace falta hacerlo pues son muy felices | Foto: Instagram @sebastianrulli

Pero el destino los puso nuevamente en el mismo camino cuando fueron pareja estelar en "Lo que la vida me robó", para aquel momento, ambos estaban solteros y decidieron darse una nueva oportunidad en el amor y a pesar de la diferencia de edad, 13 años para ser exactos, no fueron impedimento para convertirse en una feliz pareja que ha logrado superar los desafíos del medio artístico.

SIGUE LEYENDO

Angelique Boyer abre su corazón y confiesa los motivos verdaderos por los que jamás se casará con Sebastián Rulli

“Infinitamente hermosa”, así reaccionó Sebastián Rulli ante foto de Angelique Boyer al natural