Tras más de 10 años, protagonistas y villanos de “Teresa” se reúnen causando gran alboroto en redes

Algunas telenovelas en México siguen conquistando generaciones sin importar el paso de los años y sus protagonistas permanecen en la memoria del público al ser parte de divertidos memes. Tal y como ocurrió con “Teresa”, cuyos actores se reunieron para pasar juntos unos días de vacaciones sin imaginar el alboroto que esto generaría en redes sociales, donde fanáticos no dudaron en hacer mofa del momento recordando el drama y más de sus personajes.

“Teresa” se estrenó en 2010 y gozó de un arrollador éxito, motivo por el que recientemente regresó a la pantalla chica. Producida por José Alberto “El Güero” Castro, relata la historia de una joven inteligente, a cargo de Angelique Boyer, calculadora y ambiciosa dispuesta a todo por cumplir sus objetivos, algo por que deja atrás a quien sería su gran amor, Mariano, papel que realiza Aarón Díaz, y traiciona a Luisa (Fernanda Castillo) conquistando a su prometido pese al amor que dice tenerle a Arturo, protagonizado por Sebastián Rulli.

Reencuentro del elenco de Teresa

A través de su cuenta de Instagram, el actor Sebastián Rulli que compartió una serie de fotografías y videos donde se le ve junto a su pareja, la actriz Angelique Boyer, y los actores Fernanda Castillo y Erik Hayser. Todo indica que pasaron unos días de descanso en Valle de Bravo como parte del verano, sin imaginar el alboroto que esto generaría en redes sociales.

Elenco de "Teresa" reunido luego de 10 años. Foto: IG @sebastianrulli

Fans de inmediato revivieron la historia de la telenovela y le dieron un giro haciendo mofa del supuesto final, opuesto a lo que sucede en el melodrama. “La dulce Luis ya perdonó a Teresa”, “Finalmente Teresa logró el perdón de Luisa y Arturo, hoy por hoy están felices”, “Aquí lo que siguió después de que Arturo perdonara a Teresa y ella se reconcilió con Luisa”, “Quería saber qué pasó después, esa foto era la que necesitaba” y “Gracias a Dios Luisa olvidó al cucaracho de Fernando”, fueron algunos de los comentarios.

Amor de telenovela a la realidad

Aunque algo más que una bonita amistad surgió durante las grabaciones de "Teresa", pues fue gracias al proyecto que Sebastián Rulli y Angelique Boyer se conocieron; sin embargo, en aquel momento no iniciaron un romance ya que ambos estaban en una relación.

Sebastián Rulli, Angelique Boyer y Fernanda Castillo juntos de vacaciones. Foto: IG @sebastianrulli

Los actores se reencontraron en 2013 con “Lo que la vida me robó”, momento en el que ambos ya estaban solteros y terminaron flechados. “Ahí me fue conquistando, porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión”, expresó la actriz en una entrevista tiempo después. También ha relatado que fue durante un viaje a Francia que se dio cuenta del amor que sentían y en su regreso a México decidieron formalizar su relación.

Actualmente son consideradas una de las parejas más estables de la farándula y la complicidad que existe entre ellos es evidente con cada una de sus tiernas postales y románticos mensajes dedicados en redes sociales. “Nos corregimos y nos decimos ‘oye eso estuvo bien; eso se ve bien eh’. Si no tuviéramos esa capacidad yo creo que no podríamos seguir juntos hoy en día. Siempre es muy difícil tener una relación con un actor”, dijo la actriz en entrevista para "Confesiones" al ser cuestionada sobre el secreto de su relación.

