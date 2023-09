"Buffy, la cazavampiros", regresa 20 años después y así luce el elenco principal

La serie de culto de los años 90, ‘Buffy, la cazavampiros’, regresa 20 años después en forma de audioserie. La nueva producción, titulada ‘Slayers: A Buffyverse Story’, estará protagonizada por Spike, el vampiro interpretado por James Marsters. Sin duda, nos gustará saber qué pasó desde el último capítulo que se emitió la serie en 2003.

La historia se sitúa 20 años después del final de la serie original. ‘Spike’, ahora un escritor de éxito, recibe una llamada de ‘Willow’, quien le pide ayuda para investigar una serie de asesinatos en Sunnydale. El vampiro se embarcará en una nueva aventura junto a otros personajes del universo de Buffy, como ‘Drusilla’, ‘Angelus’ y ‘Faith’.

Este spin-off que se estrenará el 12 octubre no contará con Sarah Michelle Gellar, la protagonista de la serie original. Pero, a pesar de eso, hemos decidido contarte cómo es que luce el elenco principal de la producción que se emitió desde finales de los 90 y principios de los 2000.

Cómo luce el elenco de "Buffy, la cazavampiros' 20 años después

Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar continuó su carrera como actriz, protagonizando películas y series de televisión.

Tras el final de Buffy the Vampire Slayer en 2003, Sarah Michelle Gellar continuó su carrera como actriz, protagonizando películas como "Sé lo que hicisteis el último verano 2" (2001), "Crueles intenciones" (1999), "The Grudge" (2004) y el remake de "Scooby-Doo" (2002). En 2012, se tomó un descanso de la actuación para concentrarse en su familia, pero regresó en 2022 con un papel secundario en la película "Si tu me vengues "y un cameo en la película Clerks III. En 2023, protagoniza la serie de televisión "Wolf Pack".

Alyson Hannigan

En 2005, la actriz se unió al elenco de la serie de televisión "How I Met Your Mother".

Tras el final de Buffy the Vampire Slayer, Alyson Hannigan continuó su carrera como actriz, protagonizando películas y series de televisión. En 2005, se unió al elenco de la serie de televisión "How I Met Your Mother", donde interpretó a 'Lily Aldrin' durante nueve temporadas. En 2023, protagoniza la serie de televisión The Magic School Bus Rides Again.

David Boreanaz

Protagonizó la serie Angel, un spin-off de Buffy que duró cinco temporadas.

Tras el final de la serie en 2003, David Boreanaz continuó su carrera como actor, protagonizando la serie de televisión Angel, un spin-off de Buffy que duró cinco temporadas hasta 2004. En 2005, Boreanaz coprotagonizó la serie de televisión Bones, donde interpretó al agente especial Seeley Booth, un antropólogo forense. La serie fue un éxito y se emitió durante 12 temporadas hasta 2017. En 2023, Boreanaz protagoniza la serie de televisión The Flight Attendant, un thriller psicológico.

Charisma Carpenter

Charisma Carpenter, además de actriz, es una activista defensora de los derechos de las mujeres.

Tras el final de Buffy the Vampire Slayer, Charisma Carpenter continuó su carrera como actriz, protagonizando películas y series de televisión. En 2021, acusó a Joss Whedon de abuso, y en 2022 publicó un libro de memorias donde relata su experiencia. Además de sus trabajos como actriz, Carpenter también es una activista defensora de los derechos de las mujeres y de las sobrevivientes de agresiones sexuales.

Anthony Stewart Head

Además de sus trabajos como actor, Head también es músico y cantante.

Anthony Stewart Head continuó su carrera como actor, protagonizando películas y series de televisión. En 2006, protagonizó la serie de televisión Merlin, donde interpretó al mago Merlín durante cinco temporadas. En 2023, protagoniza la serie de televisión The Sandman. Además de sus trabajos como actor, Head también es un músico y un cantante.

Nicholas Brendon

Nicholas Brendon brilló como actor, sin embargo, ha tenido problemas personales con la adicción al alcohol y las drogas.

Nicholas Brendon continuó su carrera como actor, protagonizando películas y series de televisión. En 2004, apareció en la película The Italian Job. En 2005, protagonizó la serie de televisión Mentes Criminales. En 2006, protagonizó la película The Hills Have Eyes II. Sin embargo, también ha tenido problemas personales con la adicción al alcohol y las drogas. En 2021, fue arrestado nuevamente por cargos relacionados con el alcohol y las drogas, y fue sentenciado a 30 días de prisión y a rehabilitación.

Michelle Trachtenberg

La segunda serie de éxito de la actriz fue Gossip Girl.

Luego de Buffy, la cazavampiros, Michelle Trachtenberg apareció en varias series como actriz invitada y en películas como la comedia Eurotrip (Jeff Schaffer, 2004) o la cinta de Disney Ice Princess (2007). Pero su segundo momento de 'gloria' televisiva le llegó con Georgina Sparks, la antagonista de Gossip Girl. Aunque ha encadenado varios papeles menores, la actriz, de 35 años, lleva varios años sin trabajar.

Seth Green

Seth Green ha tenido una exitosa carrera en el mundo del entretenimiento.

Seth Green ha tenido una exitosa carrera en el mundo del entretenimiento después de Buffy the Vampire Slayer. Ha trabajado como actor, director, productor y empresario, y ha tenido éxito en todos estos campos. En 2005, cocreó y protagonizó la serie de televisión Robot Chicken, una serie de comedia stop-motion. La serie fue un éxito y se emitió durante 11 temporadas hasta 2019. También ha aparecido en varias películas y series de televisión, incluyendo Austin Powers in Goldmember (2002), The Italian Job (2003), The Hangover (2009), Guardians of the Galaxy (2014), y The LEGO Movie (2014).

Eliza Dushku

Eliza Dushku ha seguido actuando con mucho éxito.

En 2003, protagonizó la película "A por todas", una comedia sobre un grupo de mujeres que deciden formar un equipo de fútbol. En 2004, protagonizó la película "Escapando de la oscuridad", un thriller sobre una mujer que es testigo de un asesinato. En 2005, protagonizó la película "Km. 666", un thriller de terror sobre una pareja que se encuentra con una secta satánica.

James Marsters

James Marsters ahora regresa como protagonista del nuevo Spin-Off de Buffy, cazavampiros.

En 2003, protagonizó la serie de televisión Angel, donde interpretó a Spike durante dos temporadas. También apareció en la película "Seeing Red", un episodio especial de Buffy the Vampire Slayer. También ha aparecido en varias series de televisión como invitado, incluyendo "Smallville", "Torchwood", y "Hawaii Five-0". En 2004, Marsters formó la banda de rock Ghost of the Robot, en la que es vocalista y guitarrista. La banda ha lanzado dos álbumes, "Ghost of the Robot" (2004) y "Like a Waterfall" (2007).

