Nicola Porcella revela que sí quería parte de los 4 millones de Wendy Guevara

Ahora que Wendy Guevara ya recibió los 4 millones de pesos por ganar La Casa de los Famosos México, volvió a tomar relevancia el acuerdo de repartirse el dinero entre los finalistas del "Team Infierno"; es por esa razón que Nicola Porcella habló del tema en sus redes sociales y reveló si le pidió parte de las ganancias a la influencer. Con esto, el actor peruano busca ponerle fin a la polémica después de varios meses de que terminó el programa de televisión.

Durante la última semana del reality show, los integrantes del "Team Infierno", Sergio Mayer, Poncho De Nigris, Wendy y Nicola, acodaron que se repartirían el dinero del premio entre los cuatro de forma equitativa, es decir, que a cada uno le tocaría un millón. Sin embargo, durante la final se informó que solo el ganador podía disponer de la remuneración, por lo que la integrante de "Las Perdidas" se quedó con todas las ganancias.

Nicola Porcella fue finalista de La Casa de los Famosos Foto: Televisa

Nicola Porcella asegura que sí quería el dinero

Este jueves, 21 de septiembre, el actor peruano volvió a sacar el tema de la repartición del dinero, pues en sus historias de Instagram declaró que si bien quería una parte, está contento de que se lo llevara todo Wendy Guevara, quien fue la que ganó LCDLF. Nicola destacó que no le ha pedido nada de esas ganancias a la integrante de "Las Perdidas", ya que él está trabajando por su propia cuenta para conseguirlo.

"Para aclararles el tema que ha salido del dinero. Cuando salimos de la casa, justo estaba sentado con Wendy, me dijo 'quédate tú con el dinero'. Y yo le dije 'no, pase lo que pase yo quedé en algo y no lo voy a hacer'. Entonces cuando salí, pregunté y me dijeron 'ya se quedó en que nada (de repartición)'. Estoy feliz, cada quien por su lado. Yo sí quería el dinero, obvio, pero estoy trabajando para hacer ese dinero. Estoy feliz de que Wendy se lo haya ganado porque se lo super recontra merece y no le he pedido ni un solo centavo, porque es suyo, es solamente de ella".

Nicola Porcella se hizo muy buen amigo de Wendy Foto: Televisa

Asimismo, nuevamente se dijo sorprendido que se siga hablando de cosas que pasaron en La Casa de los Famosos México, programa que terminó hace más de un mes. "Ya hace tiempo se acabó la casa y seguimos hablando de lo mismo. Por favor, que no haya malos entendidos", destacó Porcella, de 35 años, quien ha dicho que le quiere "dar vuelta a la página" para seguir con su carrera en México, donde piensa establecerse.

El actor peruano se convirtió en uno de los favoritos después de participar en el reality show de Televisa, por lo que ahora será parte de una telenovela de Juan Osorio y también es conductor invitado del programa Hoy, en donde se ha mantenido en el gusto del público. Al mismo tiempo, Nicola Porcella está haciendo una gira por la República Mexicana para conocer a sus fanáticos y agradecerle por el apoyo.

SIGUE LEYENDO:

¿Nicola Porcella se va de México? El actor peruano tiene graves problemas legales

Wendy Guevara le propone a Nicola que sea su "novia", así fue el romántico momento