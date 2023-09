FOTOS: Ricky Martín conquista a los mexicanos en concierto sinfónico desde la Arena Ciudad de México

Ricky Martín complació a los capitalinos la noche de este miércoles con un concierto sinfónico en la Arena Ciudad de México, en donde hizo un recorrido por todos sus éxitos, que hasta Rebecca de Alba y el actor David Zepeda disfrutaron.

"Esta es una noche especial, siempre que estoy aquí es lindo, porque obviamente me llevo tantas cosas lindas, miradas sonrisas y el aplauso bonito, pero esta noche me siento aún más afortunado porque estoy rodeado de talento mexicano maravilloso. Gracias por estar aquí, por su amor y arte”, dijo el boricua al señalar a la Orquesta The House Beat, dirigida por el maestro Mario Santos, que lo acompañaba en el escenario.

Créditos: Guillermo O'Gam

El intérprete subió al entarimado a las 21:39 horas, vestido de camisa negra y pantalón del mismo tono, y de inmediato causó furor al ritmo de “Pégate”, “Volverás” y “La bomba”.

“Están listos para pasarla bien, pasaremos por muchas emociones desde lo romántico hasta la fiesta. Voy a dejar mi alma en el escenario. Mi alma es tuya México, te quiero”, agregó Ricky, y es que la orquesta hizo una fiel adaptación a sus temas, por lo que la gente pudo bailar y cantar a todo pulmón cada uno de sus hits.

Créditos: Guillermo O'Gam

El boricua agradeció al público porque debido a su apoyo había sido nominado al Grammy Latino en la categoría de Álbum del año por su disco “Play”, por lo que era una velada más especial. También por el lanzamiento de su reciente sencillo, una versión nueva de “Fuego de noche”, en la cual colabora con Christian Nodal, y aunque no lo acompañó en la Arena, en las grandes pantallas del recinto se proyectaron imágenes del video que hicieron juntos.

Lo imitaban para una mejor interpretación

Entre sus temas con mayor respuesta por parte del público estuvieron “Te extraño”, “Un disparo al corazón” y “Vuelve”, a tal grado que la gente se levantó de sus asientos para una mejor interpretación, ya que acompañaban al boricua en cada gesto y movimiento.

Créditos: Guillermo O'Gam

Aunque el momento más rítmico fue cuando, ahora con camisa blanca y pantalones grises salió a entonar las canciones más prendidas que tiene, entre ellas “María”, “Mordidita”, “Livin’ la vida loca” y “La copa de la vida”. Fue en este espacio donde se vio a Rebecca de Alba y al actor David Zepeda bailando entre el público, disfrutando al máximo del show, al igual de las miles de personas, en especial las mujeres, que se deshacían con los sensuales pasos de Ricky.

Créditos: Guillermo O'Gam

“Muchas gracias por su amor y fuerza”, dijo el boricua al despedirse del escenario, pero ante los gritos de otra, regresó para cerrar con “Tal vez” y “Tu recuerdo”.