Marie Claire pide a Alicia Machado denunciar a José Manuel Figueroa por presunta golpiza

Después de que Alicia Machado emitiera algunas reveladoras confesiones sobre su pasada relación con José Manuel Figueroa en el programa “Secretos Indomables”, ahí lo acusó de golpearla durante el tiempo en el que estuvieran en un noviazgo, pero es ahora Marie Claire Harp, actual pareja del cantante quien la invita a denunciar a la estrella grupera.

Fue en una intervención que tuvo con medios de comunicación cuando la exintegrante de La Casa de los Famosos habló sobre el problema mediático en el que está envuelta quien se sabe todavía es su pareja sentimental, aunque hace unos días también salió el rumor de que ya habían dado por terminado lo que había entre ellos.

Marie Claire invitó a Machado a denunciar. Captura de Pantalla IG/marieclaireoficial

“Son situaciones extremadamente delicadas, son declaraciones muy lamentables, pero si ella tiene esa historia tan palpable, pues que denuncie, porque eso es lo que hay que hacer en un caso como este”, fue lo que dijo de primera instancia la conductora de televisión.

Otra de las cosas que adelantó es que José Manuel Figueroa se está protegiendo legalmente y está buscando la manera de aclarar todo, pues cabe resaltar que niega que hayan sucedido hechos violentos con la exreina de belleza, aunque se sabe que Machado no es la única que ha declarado haber sufrido violencia, pero Marie Claire dice que con ella las cosas han pasado de forma distinta.

Alicia Machado es quien mencionó lo que vivió en su relación con José Manuel Figueroa. Captura de Pantalla IG/ machadooficial

“El está haciendo las investigaciones pertinentes para proceder legalmente, conmigo ha sido totalmente diferente y espero que así siga y en el momento que vea que existe una agresión no solamente de su parte sino de cualquier persona yo accederé legalmente que es lo que hay que hacer”, dice la también modelo en un video para Despierta América.

¿Marie Claire y José Manuel terminaron?

Hace unos días la conductora de Bandamax hizo un video en sus redes sociales en el que despertó la curiosidad de sus fanáticos al presuntamente dar a conocer que había terminado su relación sentimental con José Manuel Figueroa ya que hizo algo que dejó pensando a sus millones de fanáticos en redes sociales.

El cantante es quien fue acusado. Captura de Pantalla IG/ josemanfigueroa

“Pa’ mi novio que aún no sabe que es mi ex”, es lo que se lee en una publicación de la estrella, razón por la que los internautas empezaron a especular sobre que es una mujer soltera y no solo eso, pues ya que también mostraron su alegría por que la venezolana ya no estaba más con el hijo de Joan Sebastian.

