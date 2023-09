Marie Claire rompe con José Manuel Figueroa, tras el escándalo por presuntamente dar una golpiza a Alicia Machado

José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp protagonizaban una de las parejas más polémicas del espectáculo, fue en 2021 cuando comenzaron su noviazgo y hasta este 2023 pareciera que todo iba bien, hasta que fue la venezolana quien dio a conocer un video en sus redes sociales en donde parece indicar que ya terminó con el cantante o está por hacerlo.

En TikTok se publicó la grabación en la que la modelo y conductora aparece bailando, pero además escribió unas líneas en donde se lee un contundente mensaje que va dedicado al hijo de Joan Sebastian, quien cabe destacar hace unos días fue acusado por Alicia Machado de portarse violento durante su romance.

“Pa’ mi novio que aún no sabe que es mi ex”, escribió Marie Claire en la grabación en donde se escucha una canción de Bad Bunny.

La estrella había estado mandando mensajes de su soltería. Captura de pantalla IG/ marieclaireoficial

En los comentarios no faltaron seguidores de la estrella que inmediatamente expresaron que esperaban que todo lo que escribió sea verdad, pues desean para la famosa otra pareja sentimental, ya que recuerdan lo que se viralizó sobre las confesiones de Alicia Machado y mencionan que Marie Claire tomó cartas anticipadas.

“De que nos hemos perdido Marie Claire?”, “Se asustó de todo lo que dijo Alicia Machado”, “¿Ya no hay boda?”, “¡Eres mucha mujer para él!”, “Por favor que sea verdad”, “Ya no regreses con él mereces algo mucho mejor eres muy bella” y “Contexto por favor no nos dejes así”, son algunos de los comentarios de sus fanáticos que se pusieron felices con la noticia.

Fue una de las integrantes de La Casa de los Famosos México. Captura de pantalla IG/ marieclaireoficial

¿Qué pasó entre Alicia Machado y José Manuel Figueroa?

La exreina de belleza formó parte de un reality show en el que le contó a otras famosas incluida Ninel Conde, quien también es ex de José Manuel Figueroa, lo mal que la pasó cuando fue novia del intérprete, pues asegura que es una persona violenta y que la llegó a tratar mal, hasta llegar a los golpes, algo que sin duda no ha olvidado y que considera que no se debe pasar por alto como ella lo hizo

"Se voltea y me da una cachetada, pero de la nada. Me quedo en shock. Se viene encima de mí y me comienza a dar patadas. No pude gritar, fue muy traumático. Tenía moretones por todos lados. Empezó a amenazarme", es lo que recordó la modelo, sobre su pasado con Figueroa desatando una serie de comentarios en redes sociales.

José Manuel Figueroa es el hijo de Joan Sebastian. Captura de pantalla IG/josemanfigueroa

SIGUE LEYENDO

Alicia Machado revela que fue violentada por José Manuel Figueroa: "fue muy traumático"