Contén la respiración antes de ver cómo luce actualmente 'Janice' de 'Friends'

'Friends' dejó personajes para la historia de la televisión, instalados en el corazón de millones de televidentes que a día de hoy, siguen gozando, riendo y llorando con sus capítulos. Aparte de los seis personajes principales, hubo otros que se ganaron el cariño del público y uno de ellos fue la carismática 'voz gangosa' y risa inigualable de 'Janice', con sus divertidas ocurrencias a lo largo de la sitcom.

Pero, ¿quién dio vida a la mujer que tuvo varios escarceos amorosos con el personaje principal Chandler Bing? El papel estuvo bien interpretado por Maggie Wheeler, talentosa actriz con un interesante recorrido en la televisión.

¿Cuál es la carrera de Maggie Wheeler?

Antes de adoptar el Wheeler (su nombre de soltera, Jakobson), brindó todas las voces femeninas en la serie animada 'Halcones Galácticos'. Maggie se presentó a la audición para hacer el papel de Mónica Geller, protagónico que no consiguió, pero sí fue invitada para ser un personaje recurrente dándole vida a 'Janice'.

Este personaje la catapultó al estrellato, sobre todo, con su inigualable frase "Oh, my gawd!" ("Oh, my god!" pero a su estilo) en distintas ocasiones durante la serie. También apareció en la exitosa comedia 'Seinfeld'.

Maggie Wheeler también formó parte de producciones como “Juego de gemelas”, “New Year’s Day”, “Raymond”, “How I Met Your Mother”, “Californication”, entre otras. Entre sus últimos trabajos se destaca su participación en la película animada “Los locos Addams” en el 2019 junto a Oscar Isaac, Charlize Theron y Rachel Weisz, donde le dio voz al personej de Trudy Pickering.

Maggie Wheeler con el libro de Matthew Perry. | Créditos: IG @maggiewheeler_official

¿Cómo luce hoy la actriz Maggie Wheeler, la Janice de Friends?

Actualmente, Maggie Wheeler tiene 62 y sigue trabajando como actriz, pero su principal fuente de ingresos la recibe a través de una serie de libros infantiles que lleva escribiendo hace años.

Maggie Wheeler junto a la familia de sus amigos. | Créditos: IG @maggiewheeler_official

Maggie Wheeler junto a Eugene Pack. | Créditos: IG @maggiewheeler_official

Maggie Wheeler junto a sus amigos. | Créditos: IG @maggiewheeler_official

Maggie se casó en 1990 con Daniel Borden Wheeler (la actriz usa su apellido de casada) y juntos tienen 2 hijas: Gemma y Juno.

