Aleida Núñez recuerda la violencia que vivió con su expareja: “Se convirtió en una pesadilla”

En días recientes José Manuel Figueroa se convirtió en blanco de la polémica luego de que Alicia Machado rompiera el silencio sobre la violencia física que sufrió durante su relación con el cantante. Aleida Núñez fue cuestionada al respecto y expresó su apoyo a la modelo, pues recordó que pasó por lo mismo con una de sus exparejas en su noviazgo y que pudo haberla matado.

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz para su canal de YouTube, la actriz de “Corazón Guerrero” fue cuestionada sobre las declaraciones de Alicia Machado y aunque aseguró no conocer al cantante expresó su apoyo a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Núñez recordó el maltrato físico y psicológico que sufrió con su expareja por la que se sometió a terapia durante dos años y enfrenó una fuerte depresión.

Aleida Núñez recuerda la violencia física y psicológica que vivió con su expareja. Foto: IG @aleidanunez

“Al principio se mostraba muy enamorado, romántico, cariñoso, atento y cuando pasó el tiempo se convirtió en una pesadilla. Lo narro como si hubiera vivido el cielo y el infierno a la vez con este hombre que resultó ser un psicópata y que, finalmente, me tocó fuerte y muy difícil poderlo quitar de mi vida (…) Salvé mi vida porque en su momento pensé que la iba a perder, ya en el momento que hubo maltrato físico fue el detonante para dejar esa relación a pesar de estar sumamente enamorada”, indicó.

Añadió: “Es una situación en la que te sientes denigrada como mujer, como persona, como madre, realmente es algo muy fuerte (…) No me quería levantar de la cama y no tenia motivación. Me sentía denigrada como mujer, me sentía poca cosa, que no valía como que no era los suficientemente integra o bella a los ojos de otras personas. Realmente te puede llegar a afectar mucho”

Declaraciones de Alicia Machado

La ex Miss Universo habló por primera vez de la violencia que sufrió en su noviazgo con José Manuel Figueroa durante una charla con Yuri, Ninel Conde y Patricia Manterola en el reality show “Secretos de las indomables" en la que no pudo contener el llanto al recordar la ocasión en la que el cantante la golpeó frente uno de sus amigos.

“Es un tipo exageradamente violento, a mí nunca en la vida me habían levantado la mano (…) Se voltea y me da una cachetada, pero de la nada. Me quedo en shock y se viene encima de mí y me comienza a dar patadas. No puede gritar, fue muy traumático, tenía moretones por todos lados y empezó a amenazarme”, indicó.

Alicia Machado habla de la violencia que sufrió en su noviazgo con José Manuel Figueroa. Foto: IG @machadooficial

Ante la controversia que se generó, el hijo de Joan Sebastián no dudó en defenderse negando las acusaciones de la modelo venezolana. El cantante reveló detalles de la pelea que tuvo con Machado y señaló que de tener pruebas acuda ante las autoridades correspondientes ya que, asegura, también tiene testigos de lo ocurrido.

“Hay fotos del evento, nos la pasamos fenomenal. Pero al día siguiente cuando quiso hacer el desayuno simplemente le pedí de favor que se retirara de mi casa y fue donde se puso como loca (…) Si tiene tantas pruebas, si tiene modo y forma, adelante, ahí está la fiscalía para que pueda asistir su declaración que va a ser tomada sus testigos, pero tomarlo ahora para tomarlo para un reality show se me hace injusto y no me se hace válido”, detalló.

