Luisito Comunica denuncia fuerte agresión de un vendedor de paletas: “traía un cuchillo”

Luis Arturo Villar Sudek, quien es mejor conocido en plataformas digitales como Luisito Comunica, causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que denunció haber sido víctima de una fuerte agresión en las calles de la Ciudad de México y todo por no querer comprarle una paleta a un vendedor ambulante que, incluso, habría amenazado con un cuchillo al famoso youtuber, quien reconoció haber temido por su integridad física.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el famoso influencer también conocido como “El Rey Palomo” denunció haber sido víctima de una agresión y explicó que todo inició porque se negó a comprarle una paleta a un joven, quien ante el rechazo se lanzó contra el empresario a golpes, cuya única reacción fue comenzar a grabar la situación, no obstante, esto no detuvo al sujeto en cuestión, incluso, hasta amagó con sacar un arma blanca de su bolsillo para continuar el ataque.

“Oigan no mem… me acaban de meter un verg… como por acá, todavía me duele un poquito, fue uno de estos cuates que venden paletas en la calle, fue algo muy raro, estuvo muy loco, todo fue básicamente porque no le quise comprar una paleta (…) para que tengan contexto, yo salí al parque con mi perrito, estábamos caminando, dando la vuelta, llega un wey a ofrecerme una paleta, le digo que no y me dice ‘pinche mam… no sé qué’ y yo le contesto, entonces de ahí el cab… se aceleró y que ‘tú me pelas la ver… carnal’ y se hacía mucho así en la bolsa’, me enseñaba algo filoso y me decía ‘ yo sé quién eres y que seas famoso me vale’ y dije este wey tiene un cuchillo”, señaló Luisito Comunica en su video.

En otro momento de su video, Luisito Comunica señaló que su única reacción fue grabar con la intención de que el joven desistiera de su agresión, pero esto no ocurrió y según se pudo ver en las imágenes difundidas por el creador de contenido, el ataque se detuvo por la intervención de otras personas.

Este es el sujeto que agredió a Luisito Comunica. Foto: IG: luisitocomunica

Cabe mencionar que, al final del video el vendedor de paletas negó haber golpeado a Luisito Comunica y señaló que su molestia era porque el youtuber lo estaba grabando, no obstante, momentos después se retiró de la escena y “El Rey Palomo” dijo que debido a que todo ocurrió tan rápido ya no pudo llamar a la policía por lo que tuvo que retirarse con su golpe.

Para finalizar, Luisito Comunica mostró que le quedó un enorme “chichón” en la cabeza por el golpe que recibió, sin embargo, reflexionó sobre el tema y mencionó que se siente afortunado de que este desagradable episodio no haya tenido consecuencias más graves, además, aprovechó para agradecer a las personas que lo ayudaron.

Luisito Comunica dijo estar agradecido de que la situación no haya tenido consecuencias más graves. Foto: IG: luisitocomunica

“Estuvo rarísimo, yo sigo confundido, no entiendo cómo escaló todo tan rápido, tal vez nuestro carnal no estaba en sus cinco sentidos, tal vez había ingerido alguna sustancia, tal vez estaba teniendo un mal día y en ese momento explotó, de cualquier manera, no justifica el golpazo que me metió y quiero agradecer a las personas de la calle que se metieron, que intervinieron y que evitaron que pasara algo peor, porque les digo, no sé qué había en la bolsa de ese carnal, pero lo bueno es que se quedó todo en un susto y no pasó a mayores”, finalizó Luisito Comunica, quien no reveló si piensa ejercer acciones legales.

