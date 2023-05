Luisito Comunica es tundido en redes por cerrar la Gran Muralla China para una cita romántica

Luis Arturo Villar Sudek, quien es mejor conocido como “Luisito Comunica”, se convirtió en blanco de críticas en redes sociales durante las últimas horas debido a que presumió a través de su perfil oficial de Instagram que cerró parte de la Gran Muralla China solo para tener una romántica cita con su novia Ary Tenorio, quien también salió criticada por los seguidores del influencer y empresario conocido como “El Rey Palomo”.

“Reservamos un pedazo de la Muralla China para una cita romántica” fue el texto que escribió Luisito Comunica para acompañar una serie de fotos donde en presumió la elegante mesa en la que compartió la comida con la modelo e influencer conocida como Arisita y aunque en un principio su post parecía ser simplemente uno más de los que hace de forma recurrente por sus viajes, con el paso de los minutos las imágenes causaron un gran revuelo entre sus millones de seguidores.

Uno de los hechos que causó polémica entre los fans de “El Pillo” fue el haber cerrado parte de la Gran Muralla China pues creen que pudo haber causado molestias a otros turistas y hasta personas locales, además, otros consideraron que fue de mal gusto organizar una cita romántica en dicho lugar por lo que representa para la cultura China, mientras que otros más también criticaron al creador de contenido por haber derrochado dinero para organizar una cita romántica de esa magnitud y no haberle propuesto matrimonio a la modelo venezolana.

Por su parte, Ary Tenorio también resultó severamente criticada pues distintos internautas aseguraron que la modelo venezolana viaja gratis por el mundo gracias a Luisito Comunica, quien hartó de los comentarios negativos contra su novia decidió salir a defenderla a través de sus historias de Instagram donde no habló de lo ocurrido en la Gran Muralla China.

“Me gustaría mandar un mensaje acá por Instagram porque hay un comentario que leo mucho es así como de ‘Arisita viaja por el mundo gratis con Luisito’ pero la verdad es que aquí Arisita se rifa muy duro eh, viajar de a gratis pues no, eh, mi trabajo es viajar por el mundo y Ary se rifa durísimo con la cámara, me carga las cosas mientras yo grabo mis videos, ella me carga las maletas, me sostiene la cámara, me saca B Roll, hace los cambios de lentes, me microfonea, me hidrata los labios, me da agüita, me arregla el cabello, así que viajar de a gratis pues no y si no nos viéramos, así que no me gusta ver ese comentario, a mí me encanta traer a mi Arisita”, sentenció “El Rey Palomo”.

