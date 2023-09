VIDEO: Natanael Cano tiene chef personal y así presume su vida de lujos

Natanael Cano siempre sorprende a los usuarios en sus redes sociales, pero esta vez no solo fue con su audiencia sino también con la de uno de los programas a los que fue invitado, pues al ser cuestionado sobre su alimentación, el joven de 22 años dijo que tiene una persona especial para que le cocine sus platillos.

Lo que el originario de Hermosillo, Sonora dijo exactamente es que le gusta comer bien y que mejor que pagar a alguien profesional para que sea quien esté en la cocina y se encargue de los alimentos que prueba, aunque otra de las cosas que puntualizó es que el chef está en su lugar de residencia y no viaja con él a las giras, por lo que en ocasiones no come bien.

Natanael Cano y Robe Grill. Captura de pantalla IG/natanael_cano

“Me pudiera acompañar, pero es innecesario mejor me sacrifico, ahorita estoy en la Ciudad de México y ayer comí mal, comí pizza, hoy no he comido en todo el día, pero ya llegó mi comida pedí pizza, aquí me esfuerzo como pura pizza”, es lo que describió la estrella de corridos tumbados.

Al estar en constantes viajes por diversos lugares de México y Estados Unidos, Natanael Cano confesó que al llegar a Sonora si le pide a su chef personal que trabaje para él los fines de semana, pues asegura que si es complicado comer cuando está fuera de su hogar, ya que no se alimenta del todo saludable.

Natanael Cano es un joven de 22 años. Captura de pantalla IG/natanael_cano

“Qué rico, yo amo Sonora y a mi chef”, es lo que agregó el famoso, para después enlistar algunos de sus platillos favoritos en donde destacan el salmón con salsa de chipotle, risotto con crema, las calabazas con queso, frijoles y tortillas de harina, pero dejó muy claro que los espárragos están dentro de los vegetales que no son de su agrado.

Natanael Cano y su triunfo en la Ciudad de México

La estrella e intérprete de canciones como “Amor tumbado”, “El drip” y “Mi bello ángel” se presentó con gran éxito en la primera edición del Festival Arre, evento dedicado a la música regional mexicana, Nata fue quien cerró el primer día y llenó de emoción a quien lo esperaba desde el inicio.

El cantante continúa en una gira especial por diversos lugares de México y Estados Unidos, en donde presenta su voz y lo mejor de sus canciones que van desde sus originales corridos tumbados, hasta otras canciones románticas que ahora forman parte de sus nuevas producciones en donde da a conocer su madurez artística.

