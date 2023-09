“La Charra Milenial” encabeza el Festival Arre y asegura que la figura femenina toma fuerza en el regional mexicano

Se presenta como "La Charra Millennial", la “Nueva cara del mariachi” o simplemente Nora González, una artista que ha llegado a buscar lo que sabe que es suyo, a conquistar con su voz y estilo, pero sobre todo a demostrar que las mujeres hacen cosas con amor, pasión y entrega por lo que merecen un lugar en el regional mexicano.

Es originaria de Parral, Chihuahua, lugar del que se siente orgullosa, ya que presume sus tradiciones, además es egresada de Berklee College Of Music, y ha tenido la oportunidad de conocer el mundo, de empaparse de información y fusionarlo con lo que aprendió de manera empírica en las calles de su pueblo mágico.

En entrevista con El Heraldo Digital, Nora González contó que en su proyecto musical se puede escuchar desde el tradicional mariachi, hasta temas de mariachi en inglés, sonidos de sintetizadores, cajón flamenco, chelo y aquellos instrumentos que no se acostumbran en este subgénero del regional mexicano.

“Mi proyecto es lo que me representa como persona, si soy muy norteña, soy muy ranchera, pero también tiene como esta fusión millennial, pues empapada de otras culturas que al final del día mi apodo es ‘La Charra Millenial’, dos cosas que nada que ver una con la otra, pero que hacen un ‘match’ perfecto”, comparte la cantante de 30 años.

Respecto a la importancia de la representación femenina dentro del regional mexicano, una de las primeras cosas en las que hizo énfasis es que en general hay poca participación ya sea de hombres o mujeres dentro del Mariachi y lo adjudica a la escaza innovación que se ve de este subgénero, aunque agregó que desde hace algunos años está resurgiendo.

“Si hay a diferencia de cualquier otra década muchas mujeres dentro del regional o del mariachi, caras nuevas, creo que no lo había antes porque era mal visto”, puntualizó.

Este 2023 sigue dando adelantos de lo que ha realizado para su nuevo disco, todo enfocado en su fiel estilo de mariachi millennial, una de las recientes canciones que dio a conocer es “Soy de Parral”, el himno a la ciudad Chihuahuense que Nora defiende. según describe es un recorrido por el pintoresco lugar en donde señala las tradiciones, personajes y lugares emblemáticos, la pieza es de la autoría de Chucho Rincón y producida por Fabián Rincón.

Previo al Festival Arre 2023, Nora se ha presentado como invitada de la Sonora Santanera en el Auditorio Nacional y después en el Teatro Metropólitan con Pérez Prado, pero está lista para ser parte de la primera edición del evento que se llevará a cabo este sábado 9 y domingo 10 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Aunque fue una sorpresa para Nora González ser parte del cartel, su objetivo al subirse al escenario del Festival Arre es el de enaltecer la cultura musical y sus raíces, “para recordarle a todo el planeta que México es un país lleno de talento y tradiciones”, es lo que asegura la estrella que además se mostró muy emocionada por ser contemplada para este proyecto.

“Estoy ahora con todos los ensayos, es un festival muy importante con figuras femeninas no solo masculinas y a mi me toca el domingo, el domingo 10 de septiembre, soy de las primeras, si más no recuerdo empiezo como a las tres o cuatro de la tarde y voy a estar cantando obviamente mi repertorio, pero en especial las canciones más movidas”, dijo “La Charra Milennial y además adelantó que cantará una pieza que hizo a dueto con Vicente Fernández Jr.