VIDEO | Fan de Natanael Cano valdaliza su auto de lujo y el cantante enfurece: "Te odio con todo mi corazón"

Nathanahel Rubén Cano Monge, mejor conocido como Natanael Cano, se volvió tendencia en redes sociales durante los últimos días y es que en un corto video dio a conocer que su lujoso y exclusivo auto fue vandalizado por un fanático que no tuvo piedad y que dañó la unidad hasta el punto de arrancarle un pedazo de la parte trasera. Como era de esperarse, la reacción del cantante de corridos tumbados llamó la atención de los internautas luego de que mandó un contundente mensaje al presunto responsable.

Fue el propio cantante quien compartió en un video los desastrosos daños en su Porsche 911 GT3 y no dudó en afirmar que odia al responsable, aunque pese a ello el amor hacia todos sus fans es inigualable; cabe recordar que los daños habrían sido cometidos por un admirador de Natanael Cano. Ante ello, los seguidores del cantante de "AMG" no dudaron en advertirle a la persona que sería responsable de esto que "te vamos a encontrar".

El intérprete compartió el video en sus historias y sus fans lo llevaron a otras plataformas. (Foto: TikTok @diegogo1234)

VIDEO: vandalizan auto de Natanael Cano y así responde

La grabación que compartió el intérprete también fue difundida por distintas plataformas y el enojo se hizo presente porque se trata de un exclusivo auto de lujo cuyo costo supera los 182 mil dólares. En el texto que acompaña el video viral, el famoso de 22 años envió un contundente mensaje en el que además de su enojo se hizo presente el humor al agregar emojis de risa y es que aparentemente un seguidor se quedo con el alerón trasero del vehículo.

"Yo amo a todos mis fanáticos, menos al que hizo esto. Te odio con todo mi corazón", escribió.

Los fans quieren dar con el responsable. (Foto: TikTok @diegogo1234)

Por su parte, los fans del cantante también aprovecharon para externar su apoyo y con el uso del humor afirmaron que "te vamos a encontrar"; mientras que otro más dejaron comentarios como "Antes no se llevó todo porque no pudo", "yo no fui", escribió un usuario identificado como Joel al que los internautas han señalado como presunto responsable de vandalizar el auto de Natanael. Y es que el joven compartió en una historia un foto de la pieza que se quedó y el propio Cano no dudó en compartirla en su video.

De acuerdo con los detalles que se han dado a conocer, este incidente en el que el vehículo del cantante se quedó sin un pedazo habría ocurrido en el estado de Jalisco, cuando realizó un recorrido en Bellavista cuando una horda de fans interceptaron al famoso y a Gabito Ballesteros. En medio de la emoción no sólo el carro se vio dañado, sino que también intentaron arrebatarles algunas pertenencias a los amigos que viajaban en el auto.