Sobrina de Luis Miguel comparte foto con Maluma ¿estrenan romance?

Isabella Basteri, la sobrina de Luis Miguel, acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en Instagram con la que emocionó a todos sus fans pues resulta que difundió una serie de videos y fotografías en las que apareció más que cercana a Maluma, por lo que, como era de esperarse, de inmediato comenzó a correr el rumor que la joven y bella influencer podría estar estrenando un romance con “El Papi Juancho”.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la hija de Alejandro Basteri, uno de los hermanos menores de “El Sol”, realizó la publicación en cuestión, en la cual incluyó fotos y videos donde presumió que tuvo un lugar de privilegio en uno de los últimos conciertos que el colombiano ofreció el pasado fin de semana en California, además, la postal que desató los rumores fue una en la que apareció abrazando al cantante y ambos se mostraron más que sonrientes.

Bella Basteri estuvo a solo unos centímetros de Maluma durante su concierto en California. Foto: IG: bellabasteri

Como se dijo antes, estas fotografías de Bella Basteri, como se identifica en redes sociales, causaron un gran furor en plataformas digitales donde los fans de la joven influencer comenzaron a especular sobre un posible romance con el intérprete de éxitos como “Hawai” y “Felices los cuatro”, no obstante, los seguidores de la sobrina de Luis Miguel todavía no tienen una respuesta clara al respecto, pero se ha especulado que tal relación no existe y que la bella joven tuvo la oportunidad de interactuar con el colombiano por un “Meet and Greet” por el que habría pagado de forma adicional a su boleto para el concierto.

Bella Basteri y Maluma posaron muy sonrientes para esta postal. Foto: IG: bellabasteri

Hasta el momento, Bella Basteri no ha hablado de forma abierta sobre este tema y por ahora lo único que está claro es que es una de las más grandes fans de Maluma, quien seguirá de gira por distintas ciudades de Estados Unidos en los próximos días.

Bella Basteri no ocultó su fanatismo por Maluma. Foto: IG: bellabasteri

¿Bella Basteri está soltera?

Desde que Bella Basteri comenzó a tomar notoriedad en plataformas digitales, una de las preguntas más recurrentes en torno a su figura es la de saber si tiene o no novio, sin embargo, hasta donde se sabe, la influencer se encuentra soltera y sin compromisos, no obstante, lo que sí ha dejado ver y que hasta cierto punto es obvio por su arrolladora belleza, es que tiene más de un pretendiente que pretende robarle el corazón.

Este es el look con el que Bella Basteri asistió al concierto de Maluma. Foto: IG: bellabasteri

Actualmente, Bella Basteri tiene 27 años de edad y aunque se desconoce con exactitud a lo que se dedica en redes sociales ha dejado ver que es una gran amante de los viajes, así como de distintos temas relacionados con la moda, faceta por la que también ha ganado popularidad en redes sociales, en especial en Instagram, plataforma en la que ya acumula cerca de 40 mil seguidores y dicha cifra va en aumento.

