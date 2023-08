La sobrina de Luis Miguel seduce Instagram con los bañadores que son tendencia este verano

La sobrina de Luis Miguel, Bella Basteri se ha convertido en todo un ícono de moda, a través de sus redes sociales comparte imágenes que nos dejan ver su gusto claro por la moda y desde luego que los looks de verano no quedan fuera de su repertorio, por lo que en últimas fechas la hemos visto con looks que bien podrían usarse para un fin de semana en una alberca.

Y es que la joven de 27 años de edad es apasionada de la moda y tiene un gusto bien definido por la estética gótica que se puede ver en las publicaciones de su cuenta de Instagram donde tiene más de 37 mil seguidores, pero no sólo eso, además le gustan las prendas de playa y nos ha dado cátedra de algunos looks que van perfectos este verano.

Fans de Luis Miguel aseguran que heredó la belleza de su abuela. Foto: Instagram @bellabasteri

Bella Basteri impone moda de verano desde el animal print al barbicore

La moda de verano estuvo dominada y aún lo está por la tendencia Barbicore que es ese rosa casi magenta que puso de moda la icónica muñeca Barbie y que desde el 2021 ha causado sensación en pasarelas internacionales y este año cobró más fuerza tras el estreno de la película inspirada en ella, por eso no es raro ver ese color en todo lo referente a la moda.

Y desde luego que los bañadores y trajes de baño no podían quedar fuera, por eso Bella usó un modelo completo con el que lució maravillosa, ese tono no pasará de moda el resto del año por lo que si aún no tienes una prenda de ese color estás a tiempo de considerar comprar una para que te luzcas ya sea en el resto del verano o en un fin de semana con amigos en una playa.

Este rosa seguirá de moda. Foto: Instagram @bellabasteri

El animal print viene con todo

También nos dejó sorprendidos a todos al usar un atrevido bikini con estampado animal print con el que lució radiante y es nadie niega que la sobrina de Luis Miguel es una joven muy hermosa por lo que dicen que heredó la belleza de su abuela Marcela Basteri así como los ojos azules que la caracterizan.

Este modelo combinó dos tendencias de moda de verano como son el barbicore y el estampado animal que viene con fuerza para el otoño, por lo que es una opción ideal si quieres adquirir una prenda que te ayude a resaltar tu figura y esté de moda el resto del año.

Este modelo de bikini causó sensación en redes. Foto: Instagram @bellabasteri

