Yahritza y su Esencia no son los únicos, así reaccionó Roberto Palazuelos al probar refresco en bolsa

Desde hace un par de semanas atrás, Yahritza y su Esencia se encuentran en el ojo del huracán debido a que durante una entrevista aseguraron que no les gustaba la comida mexicana, además, se hizo viral un video que causó indignación por sus reacciones al tomar refresco en bolsa, un hábito más que tradicional en territorio nacional, sin embargo, en TikTok comenzó a circular un video en el que quedó en evidencia que no son los primeros en “hacerle el feo” a esta forma de tomar refresco pues Roberto Palazuelos hizo lo mismo en un programa en vivo, lo cual, causó controversia y dividió opiniones entre los internautas.

Este video donde se evidenció que Roberto Palazuelos fue el primero en “hacerle el feo” al refresco en bolsa fue difundido a través de TikTok por un usuario identificado como “Cocoma09” y en dicho post señaló que “El Diamante Negro”, como se le conoce al actor, conductor y empresario”, tampoco conocía el refresco en bolsa, pero al probarlo no fue tan despectivo como los intérpretes de “Frágil”.

“Ni el Diamante Negro se atrevió a tanto” escribió “Cocoma09” en su video donde se pudo ver a Roberto Palazuelos probar por primera vez el refresco en bolsa durante un programa en vivo con Yordi Rosado, quien no daba crédito que el empresario no supiera acerca de esta forma de consumir refresco.

Cabe mencionar que, en aquella entrevista, Roberto Palazuelos creyó que el refresco en bolsa tenía alcohol o que estaba preparado de alguna forma en especial, asimismo, bromeó a la producción y le pidió a su asistente que les hiciera un cheque para que compraran cristalería y pudieran atender bien a sus invitados.

"¿Qué no hay billete para la producción? Hay que hacerles un cheque, mándeles uno. Nunca había tomado uno en bolsa", señaló Roberto Palazuelos, quien pese a mostrarse incrédulo y desconfiado sí se tomó el refresco que le sirvieron en una bolsa.

Reacción de Roberto Palazuelos divide opiniones

Como se mencionó antes, la reacción de Roberto Palazuelos al tomar refresco en bolsa por primera vez causó una gran controversia en redes sociales pues, por un lado, cientos de internautas lo criticaron fuertemente por no conocer las costumbres de su país y de inmediato comenzaron las comparaciones con los integrantes de Yahritza y su Esencia, sin embargo, hubo otro sector que se tomó el asunto con más ligereza y tomaron con humor la reacción del empresario y aseguraron que por su posición económica era normal que no supiera sobre esta forma de tomar refresco.

Otra postura que tuvo mucha repercusión fue en la que se asegura que lo que realmente incomodó fueron los gestos que los integrantes de Yahritza y su Esencia hicieron cuando en un puesto de tacos les dieron su refresco en bolsa, los cuales, aseguran, reflejan auténtico desprecio por las costumbres mexicanas.

La reacción de Roberto Palazuelos dividió opiniones. Foto: TikTOk: cocoma09

Hasta el momento, Roberto Palazuelos no ha emitido ninguna declaración sobre este momento ocurrido en 2021 pero que con las recientes acciones de Yahritza y su Esencia volvieron a tener relevancia en plataformas digitales, por su parte, la agrupación originaria de Washington ya ofreció disculpas por sus desafortunados comentarios y acciones contra la comida mexicana y aunque aseguraron que no pretendían ofender a nadie, las críticas en su contra no se han detenido.