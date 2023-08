"Lléguenle a la v...": Babo de Cartel de Santa lanza contundente mensaje, ¿para Yahritza y Su Esencia?

Yahritza y Su Esencia continúan en el ojo del huracán tras sus declaraciones en las que aseguran que no les gustan cosas de México, como su comida, y prefieren lo que venden en Estados Unidos. Ante esto, la agrupación ha perdido cientos de seguidores en redes sociales y otros más exigen que sean "cancelados"; además, a la polémica se sumaría Babo, vocalista de Cartel de Santa, con un contundente mensaje.

La agrupación de corridos tumbados se volvió tendencia luego de una entrevista en la que se quejan, entre otras cosas, del ruido de la Ciudad de México y la comida. "No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno", dijo Armando "Mando" Martínez, uno de sus integrantes.

Ante la ola de críticas, Yahritza y Jairo compartieron un video en el que piden disculpas y aseguran sentirse orgullosos de ser mexicanos, pero no fue suficiente para que el público los perdonara: "Hablamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar, ya entendimos eso, y pues les ofrecemos una disculpa de todo corazón si los ofendimos a alguien, esa nunca fue nuestra intención. Nosotros amamos a México, nuestra cultura y su gente".

¿Indirecta de Babo a Yahritza y Su Esencia?

Tras los explosivos comentarios de la agrupación han surgido en redes sociales otras entrevistas que les suman polémica, como aquella en la que la vocalista, Yahritza, pide que no le hablen en español ya que no le gusta: "La gente me escucha que soy de México, no importa, si yo hablo inglés más que español, si no me quieren escuchar, pues voy hablar inglés cuando yo quería hablar inglés".

Ante esto han surgido un sinfín de críticas y comentarios negativos en los que internautas y celebridades exigen que sean "cancelados". A ellos se suma Babo, vocalista de Cartel de Santa, con un clip compartido en su cuenta de Instagram que muchos han tomado como una indirecta para los intérpretes de "Frágil".

"Oye, pues si no les gusta, lléguenle a la v**ga vea, qué andan haciendo aquí hombre", dice el cantante en el video y aunque no menciona a Yahritza y Su Esencia en los comentarios sus seguidores señalan que sería una indirecta. "Comen puro chicken y v**ga" y "Ahí te hablan Yahritza y Su Esencia, llégale directito a tu Washington", fueron algunos de los mensajes en el video.

