Así luce Chío Cárdenas la primera ganadora de Big Brother, el programa como La Casa de los Famosos

A solo una semana de conocer al ganador o la ganadora de La Casa de los Famosos México que está entre Wendy Guevara, Emilio Osorio, Nicola Pocerllo, Poncho de Nigris y Sergio Mayer, se han dado a conocer algunos detalles de las ediciones pasadas tales como anécdotas, datos curiosos, coincidencias, similitudes o diferencias.

Algo que ha llamado la atención es que en TikTok se empezó a viralizar un video de Chío Cárdenas, quien fue la primera ganadora de un programa de este tipo que se llamó “Big Brother” y que se llevó a cabo en 2002 por Televisa, la celebridad dio a conocer algunas de las cosas en las que coinciden los proyectos.

“Para los que no me conocen hace 21 años me tocó participar en el primer reality show aquí en México, Big Brother uno y tuve la fortuna que por apoyo del público gané, les quiero compartir esa experiencia tan bonita, fueron 106 días, estuvimos 12 integrantes de la casa”, es lo que explicó en su video.