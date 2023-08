Desde la cama, Wendy y Nicola viven romántico momento y se dedican canción de Ana Gabriel

A unos de que termine La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara y Nicola Porcella siguen regalando momentos románticos a los fanáticos del reality show. Esta vez las celebridades se encontraban en la cama cuando comenzaron a cantar una canción de Ana Gabriel, la cual interpreta con Vikki Carr. Aunque para muchos televidentes el video causó mucha ternura, para otros les pareció algo divertido, prueba de la fuerte amista que tienen.

Wendy y Nicola cantan una canción de Ana Gabriel

Esta semana en la casa, los habitantes pudieron entrar a la suite, la cual era especial para el líder de la semana y un acompañante. Fue así como este fin de semana, la influencer y el actor peruano aprovecharon para costarse en la cama y jugar como siempre lo hacen, sin embargo, no estuvieron solos, ya que también estaba Poncho De Nigris, quien a diferencia de sus compañeros, prefirió dormir en el gran colchón.

A pesar de que su compañero del "Team Infierno" estaba dormido a un lado de ellos, esto no evitó que se pusieran "románticos" e interpretarán la canción de Ana Gabriel, "Cosas del Amor", la cual hace a dueto con Vikki Carr. Debido a que en este tema se escuchan dos voces, la influencer y el actor intentaron decir los diálogos, sin embargo, no salió como ellos esperaban, pues Nicola no se sabía bien la letra.

"No te des nunca por vencida", empezó diciendo el peruano y al ver que después de esto no conocía qué seguía, Wendy le fue susurrando la letra. "Que vale todo si se lucha por amor", mencionó la integrante de "Las Perdidas" para después cantar "¿Cómo puedo hacer?"; "Entrega todo", contestó Porcella, para recibir la siguiente frase de Wendy: "Todo se lo di"; sin embargo, la continuación ya no se la sabía el también modelo por lo que Guevara comenzó a reír.

"Estas bien pendeja. Yo mejor no quiero que seas mi amiga, porque estas bien pendeja a la hora de saberte la canción", dijo Wendy Guevara entre risas, provocando que también Nicola sonriendo. Es así como ambos pasan el tiempo juntos antes de que sea el día de eliminación, pues después de esto ya se sabrá quiénes son los cinco que pasarán a la final de La Casa de los Famosos México.

Wendy y Nicola se han hecho amigos muy cercanos Foto: Televisa

Wendy y Nicola se han convertido en la pareja favorita del público, pues crearon una especie de romance desde que empezó el reality show de Televisa. Ambas celebridades han aclarado que todo lo hacen en tono de juego, sin embargo, los fans del programa aseguran que tienen sentimientos que van más allá de una amistad, por lo que esperan que cuando salgan de la casa sigan siendo tan unidos y tal vez haya algo más.