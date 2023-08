VIDEO: integrante del team cielo entrará este martes a La Casa de los Famosos, ¿eres tú, Ferka?

La tensión crece en "La Casa de los Famosos México" en la recta final y las sorpresas no han terminado para los integrantes del Team Infierno, quienes tras sumar una victoria con la salida de la "Barby" Juárez podrían dar un paso atrás con el regreso de una rival que tomaría de nuevo su lugar en el programa pese a los conflictos que tiene con uno de ellos y que generaron incómodas conversaciones.

Thalía, Gloria Trevi, Carin León y Paulina Rubio son algunas de las celebridades que ingresaron a la casa como invitados especiales, incluso, deleitaron a los participantes con sus canciones y ahora, en redes sociales, se ha señalado que sería Raquel Bigorra quien volverá el próximo martes 8 de agosto para hacerlo mismo con sus excompañeros.

Hasta el momento la también conductora no ha dado detalles al respecto, pero se espera que su regreso genere gran controversia entre los fanáticos del Team Infierno ya que Apio Quijano compartió un mensaje con el que dejaría ver que no obtuvo el permiso de la producción para ser parte del reto de esta semana en la que los compañeros de cuarto se harán un tatuaje en honor a la unión que tuvieron.

"Familia muchos quieren que esté con mi team para el tatuaje y obvio acordé con el team desde que estaba adentro hacerlo. Hablé con la producción de lo mucho que me gustaría, pero no depende de mí. No me arrepiento de haber salido antes y apoyar a mi team pero esto sí me va a pesar", compartió.

Cambios en "La Casa de los Famosos"

A tan sólo unos días de anunciar al ganador de los 4 millones de pesos, la productora Rosa María Noguerón reveló que aún se realizarán cambios con los que sorprenderán al Team Infierno, aunque podrían no tomarlo de la mejor manera ya que implica la salida anticipada de uno de ellos.

Un participante más podría salir antes de la final. Foto: TW @KButeraa

En entrevista para TVyNovelas, la productora detalló que la noche de este lunes 6 de agosto se dará a conocer la salida de un participante más antes de la final el próximo domingo: "Será borrón y cuenta nueva, convocamos a otra votación y el viernes sale como finalista y no como eliminado un integrante de los cinco que queden, llegando cuatro al domingo".

Rosa María Noguerón aprovechó para aclarar los rumores sobre un supuesto fraude y favoritismo a algunos de los participantes: “Al final, lo que buscamos es hacer un buen show, que la gente se entretenga, haciéndoles ver que nosotros no metemos la mano, por algo están las votaciones en manos del público y las hemos respetado siempre”.

SIGUE LEYENDO:

Sergio Mayer manda fuerte mensaje a los eliminados del Team Cielo, así les recordó que no llegaron a la final

La Casa de los Famosos México: Sergio Mayer tiene una nueva discusión con Galilea Montijo, así fue la pelea