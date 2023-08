“Hay niveles”: Laura Bozzo pide que no comparen su fama con la de Nicola Porcella

“La Casa de los Famosos” ha logrado impulsar la fama de Nicola Porcella como uno de los participantes favoritos, algo similar a lo que ocurrió con Laura Bozzo cuando fue parte del polémico reality show en 2022. Aunque la presentadora peruana no opina lo mismo, por lo que estalló cuando se comparó su trayectoria y el cariño que recibe del público en México con lo que vive ahora el también modelo.

El actor peruano se encuentra entre los finalistas del programa junto a Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Wendy Guevara. Desde el primer momento se ganó el cariño del público por su simpatía, autenticidad y atractivo físico, además de la complicidad y gran amistad que ha formado con la integrante de “Las Perdidas” por la que se les ha relacionado.

Laura Bozzo estalla al ser comparada con Nicola Porcella. Foto: IG @laurabozzo_of

Contrario a lo que ocurrió con Laura Bozzo cuando fue parte de “La Casa de los Famosos” en la que compartió escena con celebridades como Salvador Zerboni, Ignacio Casano, Toni Costa e Ivonne Montero, con quien protagonizó intensas discusiones que le ganaron fuertes críticas en redes sociales y, finalmente, provocarían que el público votara por su eliminación en la recta final del programa.

Laura Bozzo pide no ser comparada con Nicola Porcella

A través de su cuenta de Instagram la también abogada ha señalado ser fan de Wendy Guevara y Nicola Porcella, pero esto no evitó que explotara cuando su trayectoria y el cariño que recibe del público en México fueran comparados con lo que sucede en este momento con el actor peruano que ya se perfila para ganar los 4 millones de pesos en el programa.

Durante un encuentro con los medios en su natal Perú, retomada por Diario El Popular, la presentadora estalló al ser cuestionada sobre el afecto que han recibido los artistas de aquel país en México y pidió ser comparada con celebridades que gozan de mayor trayectoria, como la cantante Tania Libertad.

“Obviamente hay niveles, ¿no? Porque me compara con Nicola, estamos hasta las pel***s. Nicola es un gran influencer, yo lo quiero mucho. Depende del talento, no puedo dejar de sentirme muy orgullosa de mis mujeres porque nosotros fuimos el único programa en Televisa que tenía mi nombre siendo yo peruana, es algo de lo que me siento muy orgullosa”, dijo.

SIGUE LEYENDO:

Entre lágrimas, el Team Infierno agradece al público por llevarlos hasta la final de La Casa de los Famosos México

Desde la cama, Wendy y Nicola viven romántico momento y se dedican canción de Ana Gabriel